157.57　エンベロープ1%上限（10日間）
157.24　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
156.14　現値
156.09　一目均衡表・転換線
156.07　一目均衡表・基準線
156.01　10日移動平均
155.88　21日移動平均
154.70　一目均衡表・雲（上限）
154.53　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
154.45　エンベロープ1%下限（10日間）
151.72　100日移動平均
151.69　一目均衡表・雲（下限）
148.68　200日移動平均

ドル円は前日まで４日連続陰線引けとなった。21日線近辺がサポートとなって、堅調な動きに転じている。売りが一服して、目先は底堅い推移となりそうだ。