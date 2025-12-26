テクニカルポイント ドル円 売り一服で底堅い推移か テクニカルポイント ドル円 売り一服で底堅い推移か

157.57 エンベロープ1%上限（10日間）

157.24 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

156.14 現値

156.09 一目均衡表・転換線

156.07 一目均衡表・基準線

156.01 10日移動平均

155.88 21日移動平均

154.70 一目均衡表・雲（上限）

154.53 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

154.45 エンベロープ1%下限（10日間）

151.72 100日移動平均

151.69 一目均衡表・雲（下限）

148.68 200日移動平均



ドル円は前日まで４日連続陰線引けとなった。21日線近辺がサポートとなって、堅調な動きに転じている。売りが一服して、目先は底堅い推移となりそうだ。

