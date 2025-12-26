¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹ ÉðË¤ò°¦¤·¡¢ÉðË¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¥Òー¥íー¡Ú»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÍÇÏµÇ°¡Û
¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤¬Í¥¾¡¡Êc¡ËSANKEI
º£Ç¯¤Ç70²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍÇÏµÇ°¤¬12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±¤ÆYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¶¥ÇÏ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤ÏÁíÀª20Ì¾¤Î¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤Ë¡Ö»×¤¤½Ð¤ÎÍÇÏµÇ°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼ËÙ¤ê¡ª
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤Ì¾¥ìー¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¿ÍÇÏ¤È¤â¤ËÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¡¢·àÅª¤Ê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿2023Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¡£
¢£2023Ç¯¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹
ÍÇÏµÇ°ÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë4¾¡¤òµÏ¿¤·¡¢º£Ç¯¤âÊõÄÍµÇ°¤òÀ©¤·¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç»²Àï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¶¥ÇÏ³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¦ÉðË¡£
ÂçÉñÂæ¤Ç²¿ÅÙ¤â¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿Èà¤¬¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤ÇÄ©¤ó¤À2023Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤À¤Ã¤¿¡£
¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤ÈÉðË¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ëÌ¾¥³¥ó¥Ó¡£²Æ¤Î¾®ÁÒ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥Ç¥Ó¥åーÀï¤«¤éÉðË¤¬¼ê¹Ë¤ò¼è¤ë¤È¡¢Ï¢ÀïÏ¢¾¡¤ÇÄ«ÆüÇÕFS¤òÀ©ÇÆ¡£
¿ô¡¹¤ÎGⅠ¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¿ÉðË¤¬°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ìー¥¹¤òÀ©¤·¡¢¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤Ï2ºÐ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
3ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»©·î¾Þ3Ãå¤«¤é·Þ¤¨¤¿¥Àー¥Óー¤ÇÂç³°°ìµ¤¤ÎËöµÓ¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢¸å¤ËÀ¤³¦ºÇ¶¯ÇÏ¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤ò¥¯¥Óº¹Î¿¤¤¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¡¢À¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
½©¤Ë¤Ï³®ÀûÌç¾Þ¤ËÄ©Àï¤·¡¢4ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âµþÅÔµÇ°¤òÀ©¤·¡¢¥É¥Ð¥¤¥¿ー¥Õ¤Ø¤È¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¤¬......¸½ÃÏ¤Ç¤ÎÄ´¶µÃæ¤Ëº¸Á°»èìì¹Ô¤òÈ¯¾É¤·¡¢¥ìー¥¹1ÆüÁ°¤ËÌµÇ°¤Î½ÐÁö¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç½çÄ´¤À¤Ã¤¿¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤³¤³¤Ç½é¤á¤Æ°ÅÅ¾¤·¤¿¡£
¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿Éüµ¢½ïÀï¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¤Î¤ÏÅ·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡£
¤³¤³¤Ë¤ÏÁ°Ç¯¤Î¥Àー¥Óー°ÊÍè¤È¤Ê¤ëºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬......¥ìー¥¹ÅöÆü¤ËÉðË¤¬Éé½ý¡£
µÞî±¸Íºê·½ÂÀ¤Ø¤Î¾è¤êÂØ¤ï¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÁ³¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤ËÂÐ±þ¤·¤¤ì¤º¡¢¥ìー¥¹¤Ï7Ãå¤Ë´°ÇÔ¡£
Â³¤¯¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ç¤âÉðË¤Îµ³¾è¤Ï³ð¤ï¤º¡¢ºÆ¤Ó¸Íºê¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÇÎ×¤ó¤À¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç¿¤ÓÀÚ¤ì¤º¤Ë4Ãå¤Þ¤Ç¡£2ÀïÂ³¤±¤Æ¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Éüµ¢°ÊÍè2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤¿¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤òÊ§¿¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÍÇÏµÇ°¤Ç¤ÎÉü³è¾¡Íø¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿ー¥Ûー¥¹Æ±»Î¤ÎÃ¡¤¹ç¤¤¤òÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ë
¤³¤ÎÇ¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤ÏGⅠÇÏ¤¬8Æ¬¥¨¥ó¥È¥êー¡¢¤µ¤é¤Ë¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤ò´Þ¤á¤Æ3À¤Âå¤Î¥Àー¥ÓーÇÏ¤¬Â·¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤Ë¡£
¤É¤ÎÇÏ¤Ë¤â¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤ÏÃ±¾¡5.2ÇÜ¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤¿¡£
½©2Àï¤Ç¸«¤»¾ì¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤º¡¢¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤Î°ú¤Î©¤ÆÌò¤Ë²ó¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2Àï¤È°ã¤¤¡¢°È¾å¤Ë¤ÏºÇ¹â¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëÉðË¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤ÎÉü³è¤ò¿®¤¸¡¢2ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î´ê¤¤¤Ï¥²ー¥È¤¬³«¤¤¤Æ¤«¤é¤Î150ÉÃ¸å¡¢¸½¼Â¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥ìー¥¹¤¬°úÂà¥ìー¥¹¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥Àー¤¬Æ¨¤²¡¢¸åÂ³¤ò°ú¤Î¥¤¹·Á¤ò¤È¤ë¤È¡¢Æó´§ÌÆÇÏ¥¹¥¿ー¥º¥ª¥ó¥¢ー¥¹¤¬Âç³°ÏÈ¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¤Ë2ÈÖ¼ê¤ËÉÕ¤±¤ëÀÑ¶Ëºö¡£
ÃæÃÄ¤Ë¤Ï¤³¤ÎÇ¯¤Î²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¥½ー¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤È¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨ー¥é¤¬ÉÕ¤±¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¤ÏºÇ¸åÊý¤Ë¤¤¤¿¡£
ÍÎÏÇÏ¤¬¤Ð¤é¤Ð¤é¤Î°ÌÃÖ¤ËÉÕ¤±¤ëÃæ¡¢¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤Ï¸å¤í¤«¤é2ÈÖÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤ò¥ー¥×¡£
Á°È¾1000m¤ò²á¤®¤Æ¤â¤½¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢3¥³ー¥Êー¤ò²á¤®¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï³°¤Ø¤È»ý¤Á¤À¤·¤ÆÁá¤á¤Ë¿Ê½Ð¤·¤ÆºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
Æ¨¤²Ç´¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥Àー¤Ë¥¹¥¿ー¥º¥ª¥ó¥¢ー¥¹¤È¤È¤â¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤Ï¥´ー¥ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê200m¤ÎÃÏÅÀ¤Ç3Æ¬¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤ÎÃ¡¤¹ç¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉðË¤ÎÞÕ¿È¤Î±¦ÊÜ¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤¬ÀèÆ¬¤Ç¥´ー¥ë¥¤¥ó¡£
ÎÏ¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤Æ¥Àー¥Óー°ÊÍè¤ÎGⅠ¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤â¤®¼è¤ê¡¢Éü³è¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¥ìー¥¹¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ÇÉðË¤Ï¡Ö¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤â»ä¤âµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂç¶½Ê³¡£¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÍ§Æ»¹¯É×Ä´¶µ»Õ¤â¤³¤Î»þ¤Î¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¡ÖÉ½¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÍÇÏµÇ°¤Ç·àÅª¤ÊÉü³è¤ò¿ë¤²¤¿¥É¥¦¥Ç¥åー¥¹¤ÏÍâÇ¯¤â¸½Ìò¤òÂ³¤±¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤òÏ¢¾¡¤·¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤¬......º£¤â¤Ê¤ª¡¢¤¢¤Î»þ¤Î·ãÁö¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
