FANTASTICS佐藤大樹、うぱごろう×ハンギョドンのコラボに喜び 来年の夢は「サンリオキャラクター大賞のパートナー部門で1位」
ダンス＆ボーカルグループ・EXILE／FANTASTICSの佐藤大樹が26日、東京・SHIBUYA109渋谷店 地下1階のDISP!!!で、プロデュースを手掛けるオリジナルキャラククター“うぱごろう”とサンリオのキャラクター“ハンギョドン”がコラボレーションしたPOP UPの取材会に参加した。
【写真】かわいい！ハンギョドンにハグする佐藤大樹
うぱごろうは、飼っているウーパールーパーをモデルに、佐藤が生み出したオリジナルキャラクター。先日、うぱごろうを主人公にした絵本『おいでようぱごろう』を来年1月21日に発売することも発表した。以前からハンギョドン好きを公言していた佐藤の念願となる今回のコラボレーションでは、クリアポーチやヘアゴム、ぬいぐるみキーホルダーをはじめとする、佐藤が細部までこだわり抜いて制作した全14アイテム合計26種類を展開する。
コラボについて佐藤は「きっかけは1つの言い間違いからだったんです」と明かす。「ファンのハンギョドンのサウナハットを僕にプレゼントしてくれて、自分はそれが好きで被っていたんです。それを生配信で『“ハンドンギョン”のサウナハットをいただいた』とずっと言っていたら、ファンの方から間違えを指摘されて。そこで『ハンギョドン』と正しい名前を知って、ずっと調べるようになった。よく見たら、離れ目の雰囲気や否めない愛くるしさとか自分と似ている、共通点があるなと思って。そこから、どんどん好きになって推し活をするようになった。サンリオショップさんに行ってハンギョドンのグッズを買ったり。そうしているうちに、それをサンリオさん側が知ってくださって、グッズをいただくようになった。そして念願のコラボにつながりました」と“奇跡の言い間違い”を懐かしんでいた。
会見にはハンギョドンも同席。「Choo Choo TRAIN」のダンスを踊るなどおちゃめに盛り上げた。佐藤は「家に連れて帰りたいです」とメロメロ。ハンギョドンのようにうぱごろうも動いたり、アニメになることを期待。そして「サンリオキャラクター大賞のパートナー部門で『ハンギョドン×うぱごろう』で1位を取るのが夢です！ぜひ皆さんのお力を借りたい！」と呼びかけていた。
POP UPは、今日26日から来年1月6日まで同所で、動2月18日から3月1日まで大阪・SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!で開催される。
【写真】かわいい！ハンギョドンにハグする佐藤大樹
うぱごろうは、飼っているウーパールーパーをモデルに、佐藤が生み出したオリジナルキャラクター。先日、うぱごろうを主人公にした絵本『おいでようぱごろう』を来年1月21日に発売することも発表した。以前からハンギョドン好きを公言していた佐藤の念願となる今回のコラボレーションでは、クリアポーチやヘアゴム、ぬいぐるみキーホルダーをはじめとする、佐藤が細部までこだわり抜いて制作した全14アイテム合計26種類を展開する。
会見にはハンギョドンも同席。「Choo Choo TRAIN」のダンスを踊るなどおちゃめに盛り上げた。佐藤は「家に連れて帰りたいです」とメロメロ。ハンギョドンのようにうぱごろうも動いたり、アニメになることを期待。そして「サンリオキャラクター大賞のパートナー部門で『ハンギョドン×うぱごろう』で1位を取るのが夢です！ぜひ皆さんのお力を借りたい！」と呼びかけていた。
POP UPは、今日26日から来年1月6日まで同所で、動2月18日から3月1日まで大阪・SHIBUYA109阿倍野店 DISP!!で開催される。