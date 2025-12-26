マイネット<3928.T>が後場上げ幅を拡大している。午後１時ごろ、２５年１２月期の連結業績予想について、営業利益を３億１２００万円から３億７５００万円（前期比１２．４％減）へ、純利益を１億６６００万円から２億２０００万円（同１０．２％減）へ上方修正したことが好感されている。



第４四半期に見込んでいた案件のうち、新規スポーツプロダクト以外の案件で成約や開始時期の期ずれが発生したことにより、売上高は８５億円から７５億円（同１５．２％減）へ下方修正したものの、主力のゲーム事業のセカンダリー領域が想定以上に好調に推移したことや、運営タイトルの収益性が高まったこと、更にコストコントロールの効果もあって利益は上振れる見通しという。



