2026年3月13日に公開される山粼賢人主演映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』より、7種のキャラクターバナーが公開された。

シリーズ累計発行部数3,000万部を突破する人気コミック『ゴールデンカムイ』（集英社ヤングジャンプ コミックス刊）。明治末期の北海道を舞台に、莫大なアイヌの埋蔵金を巡る一攫千金ミステリーと、厳しい大自然の中で一癖も二癖もあるキャラクターたちが躍動するサバイバルバトルアクションが人気を博している。その独特の世界観から「実写化は不可能」と言われていた本作の一大実写化プロジェクトが、2024年1月19日公開の映画を皮切りに始動。映画公開週1月19日～21日の週末動員ランキングでは堂々のNo.1を獲得（興行通信社調べ）。そんな盛り上がりを引き継ぐ続編として、WOWOWにて『連続ドラマW ゴールデンカムイ －北海道刺青囚人争奪編－』 が放送・配信された。そして映画第2弾となる続編が幕をあける。

主人公の元陸軍兵・杉元佐一役で主演を務めるのは、『キングダム』シリーズ、『今際の国のアリス』シリーズなどの山粼。杉元と共に埋蔵金の在りかの手掛かりが描かれた「刺青人皮（いれずみにんぴ）」を求めて旅をするアイヌの少女・アシリパを山田杏奈が演じる。そのほか、眞栄田郷敦、工藤阿須加、胗俊太郎、塩野瑛久、稲葉友、矢本悠馬、大谷亮平、高橋メアリージュン、桜井ユキ、勝矢、中川大志、北村一輝、國村隼、池内博之、木場勝己、和田聰宏、杉本哲太、井浦新、玉木宏、舘ひろしらがキャストに名を連ねる。

「不死身の杉元」の異名を持つ日露戦争の英雄・杉元佐一（山粼賢人）は、アイヌ民族から強奪された莫大な金塊の存在を知る。金塊を奪った男「のっぺら坊」は、捕まる直前に金塊を隠し、網走監獄に収監後、そのありかを記した刺青を24人の囚人の身体に彫り、彼らを脱獄させた。刺青は24人全員で一つの暗号になるという。そんな折、杉元は、アイヌの少女・アシリパ（山田杏奈）と出会う。アシㇼパの父は金塊強奪犯に殺されており、事件の真相を知るため、杉元と行動を共にすることに。同じく金塊を狙うのは、日露戦争を命懸けで戦うも報われなかった師団員のために北海道征服を目論む大日本帝国陸軍第七師団の鶴見中尉（玉木宏）。そして、もう一人、戊辰戦争で戦死したはずの新撰組「鬼の副長」こと土方歳三（舘ひろし）。それぞれの使命を果たすため、杉元VS.鶴見率いる第七師団VS.土方歳三による三つ巴の刺青囚人争奪戦が勃発。誰が敵で、誰が味方か。様々な思惑が交錯する中、ついに、闘いの舞台はすべての謎を知る「のっぺら坊」が収監された、鉄壁の要塞“網走監獄”へ。

公開された7種類のキャラクターバナーは、杉元（山粼賢人）、アシリパ（山田杏奈）、そして鶴見中尉（玉木宏）率いる、鯉登（中川大志）、月島（工藤阿須加）、二階堂（胗俊太郎）、宇佐美（稲葉友）の「第七師団」、土方（舘ひろし）を筆頭とした永倉（木場勝己）、牛山（勝矢）、家永（桜井ユキ）、夏太郎（塩野瑛久）の「土方一派」、ほかにも、尾形（眞栄田郷敦）、白石（矢本悠馬）、谷垣（大谷亮平）、ウイルク（井浦新）、キロランケ（池内博之）、インカラマッ（高橋メアリージュン）、犬童（北村一輝）、都丹（杉本哲太）、門倉（和田聰宏）、のっぺら坊の総勢22名が登場。それぞれの個性と思惑がぶつかり合うようなビジュアルとなっている。なお、このキャラクタバナーは随時、各地の劇場（※一部劇場を除く）で掲出される予定だ。

（文＝リアルサウンド映画部）