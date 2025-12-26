お正月に欠かせない「黒豆」。この3ステップなら大掃除しながら作れる！


【マンガで確認】おせち料理に「これさえあればOK」のメインってあるの？

これさえあればおせち料理の体裁が整う「祝い肴」のひとつ、黒豆は、お正月には欠かせない料理。でも、「煮込むのがたいへんそう」「皮がしわしわになっちゃう」と、手作りするにはハードルが高い一品でもあります。そこで、手軽なのにつやつやの皮がピンと張る、美しい黒豆の作り方をご紹介します！

■黒豆

「まめ＝健康」に働き、元気で暮らせるようにと思いを込めて

黒豆


【材料・作りやすい分量】＊全量で1117kcal／塩分1.3g

・黒豆 ・・・150g　

■A

　└砂糖・・・ 150g

　└しょうゆ・・・ 大さじ1/2

　└水・・・ 5カップ

【作り方】

1．黒豆を煮汁に一晩ひたす

黒豆はさっと洗って水けをきる。直径18〜20cmの鍋にAを入れて中火で熱し、ふつふつとして砂糖が溶けたら火を止め、黒豆を加えてふたをして室温で一晩おく。

黒豆を煮汁に一晩ひたす


2．アクを除いて煮る

中火にかけ、煮立ったらアクを除く。 厚手のペーパータオルやオーブン用ペーパーで落としぶたをし、ふたを少しずらしてのせ、弱火で4〜5時間煮る。

アクを除いて煮る


3．水を足す

途中、黒豆が煮汁から出ないようにこまめに水を足し、指で潰せるくらいやわらかくなるまで煮る。落としぶたをしたままさまし、味をなじませる。

こまめに水を足す。水が足りないと、かたくなってしわが寄るので注意


水が足りないと、かたくなってしわが寄るので注意！

※保存の目安：清潔な保存容器に入れて冷蔵室で約1週間。

■おせちmemo

残った黒豆をおいしくリメイク！

プレーンヨーグルトにのせたり、卵焼きやパンケーキに入れたりするのがおすすめ。

黒豆きな粉もち

きな粉もちに黒豆適量をのせて、黒豆の煮汁をかける。

黒豆きな粉もち


＊　＊　＊

必要な材料はたった4つ。気長にことこと煮込むだけでできるから、黒豆作りは意外と簡単なんですよ。水をこまめに足せばちゃんとふっくら煮上がりますが、もししわがよっても大丈夫！　「関東では昔は『シワが寄るまで長生きできるように』と、あえてしわができるように黒豆を煮ていたんだよ」とうんちくを披露して、乗り切りましょう。

レシピ考案／池田美希　撮影／豊田朋子　スタイリング／中村弘子　栄養計算／スタジオ食　編集協力／渡辺ゆき　

文＝高梨奈々