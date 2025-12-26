¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´Ú¹ñ¿ÍÌî¼ê¤¬¼«¿È¤ò¡Ö100ÅÀËþÅÀÃæ30ÅÀ¡×¤È¹óÉ¾¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢ÍÊ¸î¡Ö30ÅÀ¤ÏÄã¤¹¤®¤ë¡×
¥á¥¸¥ã¡¼1Ç¯ÌÜ¤ò¡Ö100ÅÀËþÅÀÃæ30ÅÀ¡×¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤·¤¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î´Ú¹ñ¿ÍÌî¼ê¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡Ö30ÅÀ¤ÏÄã¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÍÊ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡È³«µÓ¡É¤â¡ª´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÈÈþµÓÈþ½÷¡É¤ÎÂçÃÀ»Ïµå¼°
12·î26Æü¡Ê°Ê²¼¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬º£µ¨¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤è¤ê¤âÁêÂÐÅª¤ËÃíÌÜ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Ê¤«¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÀøºßÎÏ¤Ï¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
³«ËëÁ°¤Ë¤Ï°ìÉô¤Î¸½ÃÏÀìÌç²È¤¬¡¢Åö»þ¿·¿Í²¦¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤È¤µ¤ì¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤òÁª¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÎ¾Áª¼ê¤È¤â¼õ¾Þ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç180ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¡¢ÂÇÎ¨0.280¡¢½ÐÎÝÎ¨0.314¡¢Ä¹ÂÇÎ¨0.385¡¢wRC+ 95¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Ä¹ÂÇÎÏ¡Ê3ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤Ë·ç¤±¡¢»°¿¶Î¨¡Ê30.6¡ó¡Ë¤¬¹â¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤¬²ÝÂê¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ËËÜ¿Í¤Ï¡ÖÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£30ÅÀ¤À¤È»×¤¦¡£»Ä¤ê¤Î70ÅÀ¤òËä¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£100ÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅØÎÏ¤ò¤·Â³¤±¤ë¡×¤È¸·¤·¤¤¼«¸ÊÉ¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¸½ÃÏ¤ÎÉ¾²Á¤ÏËÜ¿Í¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹¥°ÕÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï¡ÖAµé¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢30ÅÀ¤ÏÄã¤¹¤®¤ë¡×¤È¤·¡¢¼éÈ÷¤Ç¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ËÃíÌÜ¡£¼ÂºÝ¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÏÍ··â¼ê¤äÃæ·ø¼ê¤È¤·¤Æ·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤ò¸«¤»¡¢ÆÃ¤ËÆóÎÝ¤Ç¤ÏOAA+4¡¢DRS+9¤È¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÆ¯¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬85¥Ñ¡¼¥»¥ó¥¿¥¤¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅÀ¤ä¡¢Ê£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤»¤ëÇ½ÎÏ¤â¸÷¤Ã¤¿¡£
KBO»þÂå¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤Ç½ÐÎÝÎ¨0.370°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿ÅÀ¤â¡¢¾ÍèÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Îº¬µò¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤¿¡£»Ä¤ê¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤âÌ¥ÎÏÅª¤À¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2Ç¯800Ëü¥É¥ë¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Ï³Æ2Ç¯500Ëü¥É¥ë¤ÎµåÃÄ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¤³¤Î¾ò·ï¤Ç¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£Áª¼ê¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥É²ÁÃÍ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£µ¨½ªÎ»¸å¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¡¢¥¥±¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬FA»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¶õÇò¤ò¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬Ëä¤á¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤òºÆ¤Ó¿®Íê¤·¡¢µ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¼ºÇÔ¤è¤ê¤âÀ®Ä¹¤Ë¶á¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍèµ¨¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Î30ÅÀ¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÉ¾²Á¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤Ë¸þ¤±¤¿·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯¡¢Èà¤¬¼«¤éÉÕ¤±¤¿ÅÀ¿ô¤òÊ¤¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢³èÌö¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
