RIZE・JESSEが一時活動休止へ、KenKenが言及「産まれた時から一緒にいる兄弟であるJESSEの身体と人生が最優先」
ロックバンド・RIZE、The BONEZのボーカルJESSEが、2026年1月よりライブ活動を休止する。所属する株式会社PARADOX名義で26日、両バンドのSNSで文書が発表された。これを受け、RIZEのメンバー・KenKenが同日、自身のXでメッセージを送った。
【写真】CharとJESSEが親子セッション
発表でJESSEの一時活動休止について、「身体の負傷が続き医師の診断の結果、長期療養が必要との判断に至りました」と説明された。
KenKenは投稿で「発表にあります理由により、RIZEは休養に入る事となりました」と報告。「まず、来年沢山のライブやフェスに呼んでいただいてたバンドや関係者の皆さま、キャンセルしてしまい本当に申し訳ないです。必ずまたご一緒しましょう」と謝罪し、「個人的にこの話を相談された時は、二つ返事でもちろんOKでした」とつづった。
現在の状況について「RIZEもいま、過去1ライブが絶好調だったりリアルなとこ話すと私自身の収入も半分以下になるでしょうけどそんなことより産まれた時から一緒にいる兄弟であるJESSEの身体と人生が最優先にきまっております」と思いをつづり、「僕はお互いの人生が終わるまでどんな形であれ彼と音楽や日常を添い遂げると思ってますので、ちゃんと治して帰ってきてもらいましょう」とコメント。「半年かもしれんし3年くらいかかるかもしれんし、そんな事は気にしないでゆっくりしてもらいましょう。なんせこの前まで7年もやってなかったんだし(爆笑)」などとつづった。
現在の状況を詳細につづり、「RIZEは帰ってきた時にさらに強くなってるのはもうみんなもご存知の通りでしょう。なので、前向きにみんなでお待ちいただければと」などとつづり、「JESSE愛してるぜ。ゆっくり治そうね」と締めくくった。
