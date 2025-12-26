【大雪警報】富山県・富山市、上市町、立山町に発表 26日13:20時点
気象台は、午後1時20分に、大雪警報を富山市、上市町、立山町に発表しました。
【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・富山市、上市町、立山町に発表 26日13:20時点
東部では、26日夜のはじめ頃まで大雪や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雪警報【発表】
積雪 26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
12時間最大降雪量 50cm
■魚津市
□波浪警報
26日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m
■滑川市
□波浪警報
26日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m
□波浪警報
26日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m
■上市町
□大雪警報【発表】
積雪 26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
12時間最大降雪量 50cm
■立山町
□大雪警報【発表】
積雪 26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
12時間最大降雪量 50cm
■入善町
□波浪警報
26日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m
■朝日町
□波浪警報
26日夜のはじめ頃にかけて警戒
予想最大波高 5m