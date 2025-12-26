気象台は、午後1時20分に、大雪警報を富山市、上市町、立山町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・富山市、上市町、立山町に発表 26日13:20時点

東部では、26日夜のはじめ頃まで大雪や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■富山市

□大雪警報【発表】

積雪 26日夜のはじめ頃にかけて警戒

・山間部

12時間最大降雪量 50cm



■魚津市

□波浪警報

26日夜のはじめ頃にかけて警戒

予想最大波高 5m



■滑川市

□波浪警報

26日夜のはじめ頃にかけて警戒

予想最大波高 5m





■黒部市□波浪警報26日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高 5m■上市町□大雪警報【発表】積雪 26日夜のはじめ頃にかけて警戒・山間部12時間最大降雪量 50cm■立山町□大雪警報【発表】積雪 26日夜のはじめ頃にかけて警戒・山間部12時間最大降雪量 50cm■入善町□波浪警報26日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高 5m■朝日町□波浪警報26日夜のはじめ頃にかけて警戒予想最大波高 5m