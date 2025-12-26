TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午後1時20分に、大雪警報を富山市、上市町、立山町に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雪警報】富山県・富山市、上市町、立山町に発表 26日13:20時点

東部では、26日夜のはじめ頃まで大雪や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■富山市
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
　12時間最大降雪量　50cm

■魚津市
□波浪警報
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■滑川市
□波浪警報
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■黒部市
□波浪警報
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■上市町
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
　12時間最大降雪量　50cm

■立山町
□大雪警報【発表】
　積雪　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
・山間部
　12時間最大降雪量　50cm

■入善町
□波浪警報
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　5m

■朝日町
□波浪警報
　26日夜のはじめ頃にかけて警戒
　予想最大波高　5m