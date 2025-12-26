政府は２６日午前の閣議で、災害対応の司令塔組織となる「防災庁」の設置に向けた基本方針を決定した。

内閣直属の組織として新設し、首相がトップを担い、担当閣僚に各府省庁への勧告権を付与することが柱だ。南海トラフ地震など「国難級」の災害に備え、「人命・人権最優先の『防災立国』を実現する」と明記した。

政府は、防災庁を来年１１月に発足させる方向で検討しており、来年１月召集の通常国会で関連法案の成立を目指す。

基本方針では防災庁を、デジタル庁や復興庁と同様に「内閣直下」の組織と位置づけた。主な役割として〈１〉防災に関する基本政策・国家戦略の立案〈２〉徹底的な事前防災〈３〉災害発生時から復旧・復興までの司令塔――を挙げ、担当閣僚の下に「総合政策」「災害事態対処」「防災計画」「地域防災」の４部門を置く。

内閣府防災担当（現在約２２０人）を発展的に改組する形で発足させる。担当閣僚による勧告に対し、関係閣僚が「尊重する義務を負う」ことも規定した。担当閣僚には、勧告結果を首相に意見具申できる権限も与え、基本方針では「府省庁の縦割りを排除し、強力なリーダーシップを発揮する」と強調した。

特に発生が懸念される南海トラフ地震と日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震への備えを急ぎ、地方拠点を設置する方針も示した。両地震の被害想定地域に１か所ずつ、２０２７年度以降に開設される見通しだ。

防災庁の職員は、生え抜き人材の採用に加え、官民の関係機関からの募集で確保する。独自の教育・訓練機関として「防災大学校（仮称）」の設置検討も盛り込み、人材育成や処遇改善に力を入れる。

人工知能（ＡＩ）やデジタル技術の活用、災害救助ロボット開発なども進める。