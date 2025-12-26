野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督（５０）が２６日、都内のホテルで記者会見を開き、来年３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向け、国内外の先行メンバー８人を発表した。

内定したのは米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手を筆頭に、エンゼルスの菊池雄星投手、パドレスの松井裕樹投手のメジャー組に加え、阪神の石井大智投手ら国内組５人。残る２２人は後日発表される。

井端監督は残りメンバーの選考についても「ＭＬＢから返事がない選手もいるので。そのへんと国内の調整がある。返答がきて。ある程度のプランはひとつふたつある。そのへんが決まってくれば一気に決まる」と説明。ホワイトソックス入りが決まった村上宗隆内野手についても、「決まった日に手続きしました」と返答待ちを示唆した。

野手も含めたメンバーは、１月中旬には決定する見通し。投手は残り７、８人とみられるが「投手はボールが変わってしまうので。早くというイメージはあったが、まだメジャーの投手もいますし、多少入る入らないで関わってくる選手もいる」とした。野手については「ある程度は固まっているんですけどね。先に発表して、あれ？俺はないとかいうのが嫌だったので、野手はちょっと決まってからで大丈夫かなっていうところでは、ちょっと油断してほしくない（笑）」とも語った。

今回選出した先発タイプの投手には「先発ピッチャー、第２先発もあります」と説明。リリーフ投手には「中継ぎ投手は八回、九回も経験あるピッチャー。そこはピッチングコーチと決めたい。予選のところではショートイニングでどんどん代えていくのがいいのかな」と構想を語った。

内定した８人は以下。カッコ内は所属と背番号。

【投手】

松井裕樹（パドレス、１）

伊藤大海（日本ハム、１４）

大勢（巨人、１５）

大谷翔平（ドジャース、１６）

菊池雄星（エンゼルス、１７）

種市篤暉投手（ロッテ、２６）

平良海馬（西武、６１）

石井大智（阪神、６９）