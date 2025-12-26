日本ハムの小村勝球団社長が２６日、エスコンで仕事納めを行った。２年連続で２位に終わった１年を総括し、「まず、エスコンフィールド３年目になって、約１２００万人ぐらいの方にお越しいただいて、Ｆビレッジを含めて、定量的、定性的、両方で一定の評価をいただいた。本当に感謝しています」。今季の来場者は約４５０万人。開業３年で来場者数は右肩上がりとなっている現状に感謝した。「チームの方も、来年はみんなで力を合わせて、本当に優勝を目指していきたい。もうそれしかないと思ってます。エスコンもチームもさらにレベルアップして、来年も進化を止めずに頑張っていきたい」と、１０年ぶりのリーグ優勝、日本一を誓った。

また、今オフはソフトバンクを自由契約となっていた有原航平投手の獲得に成功。６年ぶりのエースの復帰に、「感謝しています。よく選んでくれた。期待しています」。交渉では４年契約をベースとした好条件を提示。「いわゆるエスコンマネーって言われますけども、当然、エスコンで出た利益をチームに溶かして、そしてファンの人に喜んでもらうっていうサイクルを常に作っていきたい。それはエスコンができたからやれることだというのは、事実だと思います。野球が強くないと、全体の空気感がどんよりすると嫌なので、野球に関してはしっかりと経費をかけて、ファンの人に喜んでもらうようにしていきたいと思います」。チームの勝利でファンに還元していく考えを明かした。

今オフは、２１年まで日本ハムに在籍した西川も獲得しており、「ファイターズらしい、なんとなく計算できるとかではなくて、いろんな角度から補強なり、今の選手のレベルアップも含めてやっていけている」。２０２６年も北海道一丸で、大航海を続けていく。