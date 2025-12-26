HAGANE¡¢Á´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤ÇÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼´°¿ë¡£26Ç¯¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡õ¥é¥¤¥ô³«ºÅ¤â·èÄê
HAGANE¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãHAGANE Full Album Release Tour¡ÖTOP OF THE TOWER¡×¡ä¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤ò12·î25Æü¤ËZepp Shinjuku¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÏÁ´¸ø±é¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°È¾12¸ø±é¡¢ÄÉ²Ã¸ø±é¤È¤·¤Æ¸åÈ¾9¸ø±é¤Èº£²ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î·×22¸ø±é¤ò´º¹Ô¡£¤³¤ÎÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤â¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÌóÈ¾Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î·õ»ÎÃ£¡ÊHAGANE¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤¬²ñ¾ì¤Ë½¸·ë¤·¤¿¡£
¥Ä¥¢¡¼ºÇ½ªÆü¤«¤Ä¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤Ê°ìÌë¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥É¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ëµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿Á´16¶Ê¤òÇ®±é¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÀèÆüÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥²¡¼¥à¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¶Ê¡ÖAmour Chain¡×¤ÎMV¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥ô½ª±é¸å¤Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î³èÆ°Í½Äê¤Î°ìÉô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£2·î¤Ë¿·¶Ê¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¡¢6·î¤Î¥Ð¥ó¥É·ëÀ®µÇ°Æü¤Ë¤Ï·ÃÈæ¼÷LIQUIDROOM¤Ë¤Æ8¼þÇ¯µÇ°¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥ô¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅß¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀèÆü²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿³¤³°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ø¤Î½Ð±é¤Ê¤É¡¢2026Ç¯¤âHAGANE¤ÎÈôÌö¤ò¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
◾️¡ÖAmour Chain¡×
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://nex-tone.link/A00204796
Nintendo Switch¡ÖCRAZY CHA!N -¥¨¥ë¥Ô¥¹¤Îº¿-¡×¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°
¢§Nintendo Switch¡ÖCRAZY CHA!N -¥¨¥ë¥Ô¥¹¤Îº¿-¡×
¥²¡¼¥à¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/CC_otomate
¥²¡¼¥à¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.otomate.jp/crazy_chain/
