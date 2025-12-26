来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表し、西武・平良海馬投手が選出された。背番号は「６１」に決まった。

２３年のＷＢＣは、先発としての調整を優先したいとの考えから、出場を辞退。今回、世界一連覇を目指すチームに加わる剛腕は、「このたび、ＷＢＣ日本代表に選出していただき、大変光栄に思います。日の丸を背負って戦う責任と誇りを胸に、一球一球に自分の持てるすべてを込めて投げたいです。日本の勝利に貢献できるよう全力を尽くします」とコメントした。

今季は５４試合に登板して４勝２敗３１セーブ８ホールド、防御率１・７１をマーク。ソフトバンク・杉山との争いの末に自身初のセーブ王に輝いた。

今回、先行発表されたメンバーは以下の通り。

▽投手

１松井裕樹（パドレス）

１４伊藤大海（日本ハム）

１５大勢（巨人）

１６大谷（ドジャース）

１７菊池雄星（エンゼルス）

２６種市篤暉（ロッテ）

６１平良海馬（西武）

６９石井大智（阪神）

※名前の前は背番号