西武・平良海馬がＷＢＣ出場「日の丸を背負って戦う責任と誇りを胸に」２３年大会は出場辞退
来年３月に行われる第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場する侍ジャパンの井端弘和監督が２６日、都内で出場メンバーを先行発表し、西武・平良海馬投手が選出された。背番号は「６１」に決まった。
２３年のＷＢＣは、先発としての調整を優先したいとの考えから、出場を辞退。今回、世界一連覇を目指すチームに加わる剛腕は、「このたび、ＷＢＣ日本代表に選出していただき、大変光栄に思います。日の丸を背負って戦う責任と誇りを胸に、一球一球に自分の持てるすべてを込めて投げたいです。日本の勝利に貢献できるよう全力を尽くします」とコメントした。
今季は５４試合に登板して４勝２敗３１セーブ８ホールド、防御率１・７１をマーク。ソフトバンク・杉山との争いの末に自身初のセーブ王に輝いた。
今回、先行発表されたメンバーは以下の通り。
▽投手
１松井裕樹（パドレス）
１４伊藤大海（日本ハム）
１５大勢（巨人）
１６大谷（ドジャース）
１７菊池雄星（エンゼルス）
２６種市篤暉（ロッテ）
６１平良海馬（西武）
６９石井大智（阪神）
※名前の前は背番号