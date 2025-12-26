2026年2月21日（土）・22日（日）の2日間、AIを活用したクリエイティブコンテスト「COLOTEK（コロテック）」が開催となる。

「COLOTEK」は、最新AI技術と音楽の融合を通じて、次世代のエンタテインメント創造に貢献する新たな才能の発掘と支援を目指したハッカソン型コンテストだ。2025年9月に開催された「COLOTEK」初回キックオフイベントでは、120名を超える応募者の中から選ばれた27チーム・55名のAIクリエイターが参加し、氷川きよし「Party of Monsters」をテーマに、会場内でAI映像の制作に取り組まれたが、オンラインではなくリアル会場でのハッカソン型イベントのため、参加者同士の熱量と創作意欲が高まり多くの高品質な作品が誕生するという成功を収めている。

2026年2月に開催される「第1回 COLOTEK」は、このキックオフイベントで醸成された機運を継承し、美空ひばりがテーマに据えられる。日本の音楽史に不朽の足跡を残した美空ひばりと最新テクノロジーを融合させるのは、日本コロムビアグループ株式会社にとっても新たな創造的試みの一環となる。「COLOTEK」初回キックオフイベント同様に、参加クリエイターは、本コンテストにおいて使用する音源（詳細は後日発表予定）を基に、BAROOM/フェイス南青山オフィスにて映像作品を制作する。最優秀作品は「公式ミュージックビデオ」として採用される予定だという。

COLOTEK（コロテック）

2026年2月21日（土）〜22日（日）

＠BAROOM/フェイス南青山オフィス（東京都港区南青山 6-10-12 フェイス南青山）

■参加特典

1.インスピレーションセッション＆豪華審査員による授賞式

2.SNS展開とメディアプロモーション

3.キャリアコネクション

4.ネットワーキング機会の提供

5.参加サポート ■コンテストへの参加方法

特設ページ（https://colo-tek.com/）よりエントリー受け付け

募集期間：2025年12月26日（金）〜2026年1月25日（日）23:59 まで ■エントリー資格

・参加費無料

・1 名での参加もしくは4名までのチーム参加

・2026年2月21日（土）-22日（日）に現地参加および成果物を提出できること

※18歳未満の参加者は、保護者の同意が必要 ■COLOTEK（コロテック）とは

創立115年を迎える日本初のレコード会社である日本コロムビアが主催する、最新 AI 技術と音楽を掛け合わせたクリエイティブコンテストです。近年、急速な進化を遂げる AI 技術は、作曲、編曲、演奏、映像制作など、音楽業界に大きな革新をもたらしており、COLOTEK（コロテック）は、この革新的な技術を活用し、音楽と AIが融合する最先端のクリエイティブを体験できる機会を提供します。新たな才能を発見し、次世代のエンタテインメント創造に貢献します。

