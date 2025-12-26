ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2025年12月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！

セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153

投入時期：2025年12月より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

「ハローキティ」や「マイメロディ」、「クロミ」など、2025年12月もセガプライズから「サンリオキャラクターズ」のグッズが続々登場！

ケーキをイメージしたカラーリングがかわいいぬいぐるみや、カラフルな「ハローキティ」のマスコットなど全4種がラインナップされます。

ゆるかわ サンリオキャラクターズ レトロメモリー ぬいぐるみ Vol.1

投入時期：2025年12月12日より順次

サイズ：全長約11×9×15cm

種類：全3種（マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ）

セガオリジナルのぬいぐるみ新ブランドシリーズの第1弾。

二頭身のころんとしたシンプルなフォルムで、幼さと愛くるしさが表現されたぬいぐるみブランドです。

小さめサイズで、どこでも一緒におでかけしたくなるかわいらしさ。

ぬい活にもぴったりなプライズです☆

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ ショートケーキ

投入時期：2025年12月12日より順次

サイズ：全長約30×6×15cm

種類：全3種（シナモロール、クロミ、マイスウィートピアノ）

ショートケーキのカラーリング＆衣装がかわいいぬいぐるみ。

目の中のハートやフリルの付いたワンピース、いちごのヘアアクセサリーなど、ラブリーな要素がいっぱいです！

ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ チョコケーキ

投入時期：2025年12月12日より順次

サイズ：全長約12×11×15cm

種類：全3種（ハローキティ、マイメロディ、タキシードサム）

チョコケーキのカラーリングと衣装をイメージしたぬいぐるみ。

シックな色合いが大人かわいい「ハローキティ」「マイメロディ」「タキシードサム」がラインナップされます☆

ハローキティ マスコット カラフルVer.

投入時期：2025年12月19日より順次

サイズ：全長約7×4×10cm

種類：全6種（ブラック、レッド、ピンク、ライトブルー、パープル、イエロー）

カラフルなデザインがキュートな「ハローキティ」

推しカラーだけでも、たくさんの種類をそろえてもかわいいマスコットです☆

さまざまなデザインがかわいい「サンリオキャラクターズ」のぬいぐるみやマスコット。

2025年12月から全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆

