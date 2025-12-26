ショートケーキをイメージした「シナモロール」のぬいぐるみなど4種類！セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は、2025年12月から全国のゲームセンターなどに順次展開される「サンリオキャラクターズ」グッズを紹介します！
セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズ
© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660153
投入時期：2025年12月より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
「ハローキティ」や「マイメロディ」、「クロミ」など、2025年12月もセガプライズから「サンリオキャラクターズ」のグッズが続々登場！
ケーキをイメージしたカラーリングがかわいいぬいぐるみや、カラフルな「ハローキティ」のマスコットなど全4種がラインナップされます。
ゆるかわ サンリオキャラクターズ レトロメモリー ぬいぐるみ Vol.1
投入時期：2025年12月12日より順次
サイズ：全長約11×9×15cm
種類：全3種（マイメロディ、クロミ、マイスウィートピアノ）
セガオリジナルのぬいぐるみ新ブランドシリーズの第1弾。
二頭身のころんとしたシンプルなフォルムで、幼さと愛くるしさが表現されたぬいぐるみブランドです。
小さめサイズで、どこでも一緒におでかけしたくなるかわいらしさ。
ぬい活にもぴったりなプライズです☆
ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ ショートケーキ
投入時期：2025年12月12日より順次
サイズ：全長約30×6×15cm
種類：全3種（シナモロール、クロミ、マイスウィートピアノ）
ショートケーキのカラーリング＆衣装がかわいいぬいぐるみ。
目の中のハートやフリルの付いたワンピース、いちごのヘアアクセサリーなど、ラブリーな要素がいっぱいです！
ゆるかわ サンリオキャラクターズ ぬいぐるみ チョコケーキ
投入時期：2025年12月12日より順次
サイズ：全長約12×11×15cm
種類：全3種（ハローキティ、マイメロディ、タキシードサム）
チョコケーキのカラーリングと衣装をイメージしたぬいぐるみ。
シックな色合いが大人かわいい「ハローキティ」「マイメロディ」「タキシードサム」がラインナップされます☆
ハローキティ マスコット カラフルVer.
投入時期：2025年12月19日より順次
サイズ：全長約7×4×10cm
種類：全6種（ブラック、レッド、ピンク、ライトブルー、パープル、イエロー）
カラフルなデザインがキュートな「ハローキティ」
推しカラーだけでも、たくさんの種類をそろえてもかわいいマスコットです☆
さまざまなデザインがかわいい「サンリオキャラクターズ」のぬいぐるみやマスコット。
2025年12月から全国のゲームセンターなどに順次登場する、セガプライズ「サンリオキャラクターズ」グッズの紹介でした☆
