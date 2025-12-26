SUPER EIGHT村上信五、上沼恵美子＆円広志らと関西出身芸能人と新春特番
MBSは2026年1月4日午後5時から『1万人が好きやねん！KANSAIアーティストランキングトークSP』（※関西ローカル）を放送する。
この番組は昭和(50歳以上)・平成(26〜49歳)・令和(25歳以下)世代の関西人1万人に聞いた、“好きな関西出身アーティスト・ベスト20”を発表する音楽バラエティー。前回、2025年11月19日放送時には同時間帯1位の視聴率を獲得し、広い世代の方から好評を博した。
MCはフットボールアワー・後藤輝基とSUPER EIGHT村上信五。ゲストには関西のスーパースター・上沼恵美子、ミュージシャンでありながらバラエティー番組で活躍中の円広志、鈴木紗理奈と松村沙友理ら関西出身のメンバーが出演。多彩なエピソードトークをたっぷり交えながら賑やかにランキングを予想する。また、前回放送の未公開シーンも含めた特別編を届ける。
■『1万人が好きやねん！KANSAI アーティストランキングトークSP』概要
放送日時：2026年1月4日(日) 午後5時〜午後6時
出演者：
MC：後藤輝基（フットボールアワー）、村上信五（SUPER EIGHT）
ゲスト：上沼恵美子、円広志、鈴木紗理奈、松村沙友理
放送エリア：関西ローカル
