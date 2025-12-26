俳優の柳葉敏郎が２６日、フジテレビ系「ぽかぽか」に生出演。大好きと公言する「投扇興トーナメント」に参戦。同じチームとなった番組ＡＤにしびれる一言をささやいた結果、ＡＤが３５点の大技を出すミラクルが起こった。

この日は夏も大好評だった２時間まるまる投扇興の「投扇興トーナメント２０２５冬」を開催。夏に呼ばれず悔しかったという柳葉が、このためだけに秋田から上京。「チーム柳葉」を組んで満を持して出場だ。

この「チーム柳葉」のメンツは、いつも審判をしている桂田園子先生、そして「踊る大捜査線」の大ファンで、「ぽかぽか」に柳葉がゲストで出た際に、「踊る大捜査線」愛を余すことなく語り、柳葉との絆を深めたＡＤ伊藤さんが選ばれた。

ＡＤ伊藤さんが２番目に登場。緊張感あふれる表情で座布団の上に座ると、柳葉がしゃがんで伊藤さんに近寄ると「現場の君たちを信じる」。

これにはスタジオも大興奮。「室井さんだ！名ゼリフ！」などと湧くと、伊藤さんは「より緊張してきました」と表情はカチコチ。それでも意を決して扇子を投げると、扇子が台の上に乗る大技「澪標（みおつくし）」で３５点のミラクルが起こった。

これには柳葉は大興奮。伊藤さんを抱き寄せ、「すごい！ようやった！」と叫び、２人はしっかりとハグ。この様子に、ハライチ岩井も「２人が抱き合っているとき『Ｌｏｖｅ Ｓｏｍｅｂｏｄｙ』が流れた」と大喜びしていた。