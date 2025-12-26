ニューストップ > IT 経済ニュース > 〈これで売れました！〉ポッカサッポロフ―ド＆ビバレッジ「キレート… 〈これで売れました！〉ポッカサッポロフ―ド＆ビバレッジ「キレートレモンクエン酸2700」 クエン酸で疲労感軽減 〈これで売れました！〉ポッカサッポロフ―ド＆ビバレッジ「キレートレモンクエン酸2700」 クエン酸で疲労感軽減 2025年12月26日 13時8分 食品新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 クエン酸の働きで、日常生活や運動後の疲労感を軽減する機能性表示食品。ユーザー発のSNS投稿がトライアルを促進。男女問わず新規ユーザーを呼び込み、ブランド全体の伸長を後押ししている。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「キレートレモン MUKUMI」がハレの日需要を獲得 写真に収まる機会で著しく伸長 顔のむくみ感にフォーカスした機能が支持 「キレートレモン」クエン酸シリーズが好調 疲労感軽減カテゴリで存在感 疲労の質の変化など追い風に ポッカサッポロ 「キレートレモン クエン酸」の店頭導入が好スタート 非炭酸ならではの飲みやすさで支持拡大 ポッカサッポロ