記事のポイント
関税や不透明な市場環境のなかで、小売企業は「アジャイル」「ニンブル」といった言葉で変化対応力を強調してきたが、その多くは苦境の裏返しでもある。
Modern Retail編集部は2025年に多用された業界バズワードを整理し、企業が語る建前と実際の意味のズレを可視化した。
「AI」「ウェルネス」「バリュー」といった万能語が乱用される状況そのものが、現在のリテール業界の不安定さを映し出している。


小売企業は2025年、数え切れない課題に直面するなかで、自分たちがいかにアジャイルで、機動力があり、多角化されているかを繰り返し強調してきた。

2025年も、小売業界にとって予測不能な一年だった。関税がほとんどの企業の年間計画に水を差し、各社は方向転換に次ぐ方向転換を余儀なくされた。それでも、価値とコミュニティを提供できるブランドには、消費者が引き続き財布を開いていることがわかった。

どこかで聞いた話ではないだろうか。

Modern Retail辞典：第7版



今回で7回目となる「Modern Retail ディクショナリー」では、編集部が今年もっとも頻繁に耳にしたバズワードを集め、「GEO戦略」や「ウェルネスブランド」を自称する企業が、本当は何を意味しているのかを、少し皮肉を込めて翻訳してみた。

今後数カ月で、いくつかは引退させられることを願うばかりだ。

◾️エージェンティックAI（Agentic AI）

ほかのAI企業とは違う。自分たちは、いわば「イケてる」AI企業だという主張。

◾️AI

レイオフを正当化するための、万能で新しい言い訳。

◾️AI搭載◯◯（AI-powered○○）

新しいキャッチコピーが必要だった、というだけの話。

◾️ブランド・サブスタック（Branded Substack）

ブランドが『ザ・カット（The Cut）』のふりをするニュースレター。

◾️ブランドコラボ（Brand collaborations）

友人たちに声をかけて、ギフトセットを一緒につくったという意味。

◾️コミュニティ形成（Building community）

Facebookグループはあるが、怒りのコメントは削除している状態。

◾️デジタルネイティブ（Digital native）

もはや40歳未満なら誰でも当てはまる言葉。

トレンドと無理やりな転換



◾️ドバイチョコ（Dubai chocolate）

急げ。既存の商品ラインに、チョコレートやピスタチオをどうにかして組み込めないかという焦り。

◾️デュープ／模倣品（Dupes）

欲しいラグジュアリー商品には似ていないが、本当に欲しいラグジュアリー商品に金を払う気もない、という状態。

◾️謝罪風の謝罪（Fake apology）

ブランドがソーシャルメディア上で試みる、ぎこちないユーモア。

◾️ファイバー（Fiber）

停滞しているCPG（消費財）ラインを成長させるため、2026年にピボットする予定の成分。

◾️ベータ世代（Gen Beta）

いまや乳児にまでマーケティングをしている、という意味。

◾️GEO戦略／生成エンジン最適化（GEO strategy）

ChatGPTに言及してもらう方法はよくわかっていないが、わかっているように聞こえさせたい、という姿勢。

◾️ラブブ（Labubu）

Z世代向けのビーニーベイビーズ（90年代米国で投機的ブームを起こしたキャラクター玩具）。

◾️メイド・イン・USA（Made in America brand）

原材料にも関税を払わなければならない点を、どうか忘れないでほしいという含み。

◾️ニンブル（Nimble）

また新しい関税率が出てきて、それに適応しなければならない喜び。

プラットフォームと収益の魔法



◾️プロテイン（Protein）

停滞するCPGラインを成長させるため、2025年にピボットした栄養素。

◾️レディット（Reddit）

ChatGPTに言及してもらうため、何かを急いでやらなければならない場所。

◾️リテールメディア（Retail media）

魔法のように収益を生み出すマシン。

◾️サプライチェーンの多様化（Supply-chain diversification）

中国での製造をやめた、という意味。

◾️TikTok

もはや「禁止されるふり」をやめた存在。

◾️関税（Tariffs）

業績不振を説明するための新たな言い訳（そして2026年には、もう二度と聞きたくない言葉である）。

◾️価値（Value）

自社製品がもっとも優れていると人を納得させるために、好きなように定義される言葉。

◾️価値重視の消費者（Value-driven shopper）

ブラックカードを持っていない人々、そしてそれを持っている一部の人々。

◾️ウェルネスブランド（Wellness brand）

もはや、ほぼすべてのリテール系スタートアップをさす言葉。

◾️ウィキッドコラボアイテム（Wicked collaborations）

またしても、ピンクや緑の何かをつくったという話である。

◾️YouTube

地上波テレビに広告費を出せるようになるまでの、仮住まい。

Modern Retail Staff（翻訳・編集／杉本結美）