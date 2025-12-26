記事のポイント

関税や不透明な市場環境のなかで、小売企業は「アジャイル」「ニンブル」といった言葉で変化対応力を強調してきたが、その多くは苦境の裏返しでもある。

Modern Retail編集部は2025年に多用された業界バズワードを整理し、企業が語る建前と実際の意味のズレを可視化した。

「AI」「ウェルネス」「バリュー」といった万能語が乱用される状況そのものが、現在のリテール業界の不安定さを映し出している。



Modern Retail辞典：第7版

トレンドと無理やりな転換

プラットフォームと収益の魔法

小売企業は2025年、数え切れない課題に直面するなかで、自分たちがいかにアジャイルで、機動力があり、多角化されているかを繰り返し強調してきた。2025年も、小売業界にとって予測不能な一年だった。関税がほとんどの企業の年間計画に水を差し、各社は方向転換に次ぐ方向転換を余儀なくされた。それでも、価値とコミュニティを提供できるブランドには、消費者が引き続き財布を開いていることがわかった。どこかで聞いた話ではないだろうか。 今回で7回目 となる「Modern Retail ディクショナリー」では、編集部が今年もっとも頻繁に耳にしたバズワードを集め、「GEO戦略」や「ウェルネスブランド」を自称する企業が、本当は何を意味しているのかを、少し皮肉を込めて翻訳してみた。今後数カ月で、いくつかは引退させられることを願うばかりだ。◾️エージェンティックAI（Agentic AI）ほかのAI企業とは違う。自分たちは、いわば「イケてる」AI企業だという主張。◾️AIレイオフを正当化するための、万能で新しい言い訳。◾️AI搭載◯◯（AI-powered○○）新しいキャッチコピーが必要だった、というだけの話。◾️ブランド・サブスタック（Branded Substack）ブランドが『ザ・カット（The Cut）』のふりをするニュースレター。◾️ブランドコラボ（Brand collaborations）友人たちに声をかけて、ギフトセットを一緒につくったという意味。◾️コミュニティ形成（Building community）Facebookグループはあるが、怒りのコメントは削除している状態。◾️デジタルネイティブ（Digital native）もはや40歳未満なら誰でも当てはまる言葉。◾️ドバイチョコ（Dubai chocolate）急げ。既存の商品ラインに、チョコレートやピスタチオをどうにかして組み込めないかという焦り。◾️デュープ／模倣品（Dupes）欲しいラグジュアリー商品には似ていないが、本当に欲しいラグジュアリー商品に金を払う気もない、という状態。◾️謝罪風の謝罪（Fake apology）ブランドがソーシャルメディア上で試みる、ぎこちないユーモア。◾️ファイバー（Fiber）停滞しているCPG（消費財）ラインを成長させるため、2026年にピボットする予定の成分。◾️ベータ世代（Gen Beta）いまや乳児にまでマーケティングをしている、という意味。◾️GEO戦略／生成エンジン最適化（GEO strategy）ChatGPTに言及してもらう方法はよくわかっていないが、わかっているように聞こえさせたい、という姿勢。◾️ラブブ（Labubu）Z世代向けのビーニーベイビーズ（90年代米国で投機的ブームを起こしたキャラクター玩具）。◾️メイド・イン・USA（Made in America brand）原材料にも関税を払わなければならない点を、どうか忘れないでほしいという含み。◾️ニンブル（Nimble）また新しい関税率が出てきて、それに適応しなければならない喜び。◾️プロテイン（Protein）停滞するCPGラインを成長させるため、2025年にピボットした栄養素。◾️レディット（Reddit）ChatGPTに言及してもらうため、何かを急いでやらなければならない場所。◾️リテールメディア（Retail media）魔法のように収益を生み出すマシン。◾️サプライチェーンの多様化（Supply-chain diversification）中国での製造をやめた、という意味。◾️TikTokもはや「禁止されるふり」をやめた存在。◾️関税（Tariffs）業績不振を説明するための新たな言い訳（そして2026年には、もう二度と聞きたくない言葉である）。◾️価値（Value）自社製品がもっとも優れていると人を納得させるために、好きなように定義される言葉。◾️価値重視の消費者（Value-driven shopper）ブラックカードを持っていない人々、そしてそれを持っている一部の人々。◾️ウェルネスブランド（Wellness brand）もはや、ほぼすべてのリテール系スタートアップをさす言葉。◾️ウィキッドコラボアイテム（Wicked collaborations）またしても、ピンクや緑の何かをつくったという話である。◾️YouTube地上波テレビに広告費を出せるようになるまでの、仮住まい。［原文：The Modern Retail Dictionary, 2025 edition: The real meaning behind the industry’s most overused buzzwords］Modern Retail Staff（翻訳・編集／杉本結美）