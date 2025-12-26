【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）

プライム1スタジオは12月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」にて、「コンセプトマスターライン ブラック★★ロックシューター DAWN FALL エンプレス 1/4Scale」を公開した。本稿では配信に先駆けて公開されたスタチューの実物写真とともに紹介する。

本製品はTVアニメ「ブラック★★ロックシューター DAWN FALL」に登場する「エンプレス」の姿を1/4スケールで立体化したもの。左右で異なるサイズのツインテールを舞わせ、コイルガンを手に駆ける姿を再現している。

特徴である青い炎を生かした鮮やかなエフェクトと、背後の月が美しい。材質はらポリストーンを採用しており、コイルガンの細やかな造形と「エンプレス」本体の滑らかな肌のコントラストが魅力的だ。

【コンセプトマスターライン ブラック★★ロックシューター DAWN FALL エンプレス 1/4Scale】

(C)B★RS ブラック★★ロックシューター DAWN FALL製作委員会

撮影：井上勝也写真事務所