【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）

プライム1スタジオは12月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」にて、「ミュージアムマスターライン エイリアン ビッグチャップ ゼノモーフ 1/3Scale」を公開した。本稿では配信に先駆けて公開されたスタチューの実物写真とともに紹介する。

本製品は「エイリアン」に登場した「ビッグチャップ ゼノモーフ」を1/3スケールの大型で再現したスタチュー。全身キャンディ塗装を施しており、頭部はクリア素材を使用している。骨のように連なった尻尾や手足の筋肉まで生物らしい繊維の束を感じる造形で再現されており、今にも動き出して襲い掛かりそうだ。

ノストロモ号の船内を思わせる台座も細やかに造形されていて、獲物を探してひたひたと歩き回るエイリアンの恐怖を思い起こさせる。SFホラーの代名詞ともいえる「エイリアン」の肉体美と無機質な台座がマッチした、ファンにはたまらない製品だ。

【ミュージアムマスターライン エイリアン ビッグチャップ ゼノモーフ 1/3Scale】

TM & (C) 20th Century Studios

撮影：井上勝也写真事務所