CREATIVE MUSEUM TOKYOで「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」が、2026年2月22日まで開催されている。

【画像】新たに追加されたラフスケッチがずらりと 会場内の様子

大カプコン展は、カプコンの原点から最新技術までゲーム作りのこだわりに迫る展示会だ。大阪・名古屋・鳥取を経て東京にて開催されている。東京会場からは、200点以上の未公開を含むラフスケッチ展示の追加や新登場グッズが盛り込まれている。

大阪会場以来の展示となる「バイオハザード・新ウォークスルー体験」コーナーや、名古屋会場以来となる「モンスターハンター 超立体図鑑」、「プロジェクションマッピング（春麗、ダンテ）」なども体験できる。

本展期間中は会場内の併設カフェCREATIVE MUSEUM TOKYO CAFEにて「大カプコン展Food Festival」が開催中だ。カプコンのゲームやキャラクターにインスパイアされた多国籍なオリジナルメニューが勢揃いしている。

「大カプコン展 ―世界を魅了するゲームクリエイション」は、会期中は1月1日を除き11時から19時まで開催されている。平日に来場した人には東京会場オリジナルステッカーがプレゼントされる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）