【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）

プライム1スタジオは12月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」にて、「リアルエリートマスターライン Ghost of Yotei 篤 1/4Scale」を公開した。本稿では配信に先駆けて公開されたスタチューの実物写真とともに紹介する。

本製品は「Ghost of Yotei」に登場する「篤」の姿を1/4スケールスタチューで再現したもの。今回の配信が初公開となる。装備している毛皮はリアル素材を用いており、温かく強靱な分厚さを感じさせる。

過去作品の「Ghost of Tsushima 境井仁」がモミジをテーマとした赤だったのに対して、「篤」はイチョウの黄色がメインカラーに据えられている。黄蘗（きはだ）色の着物に青海波が織られた藍色の袴のコントラストが鮮やかで、「篤」のたくましさ、蝦夷の冷たい風に洗われた精悍な面立ちは刀のように鋭い生き様を描き出している。

胸当てや着物の繊維の質感の作り分けが非常に美しく、ゲームで描かれた立体感をさらに一段引き上げたかのようだ。イチョウが散った台座や傍らの狼も一見の価値がある。

【リアルエリートマスターライン Ghost of Yotei 篤 1/4Scale】

笠に陰った顔つきは精悍で美しい

毛皮はリアル素材

突き刺さった刀も細やかに造形

狼の太くたくましい手足も注目

イチョウが散った台座

(C)2025 Sony Interactive Entertainment LLC.Developed by Sucker Punch Productions.Ghost of Yōtei is a trademark of Sony Interactive Entertainment LLC.

撮影：井上勝也写真事務所