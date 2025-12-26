【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）

プライム1スタジオは12月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」にて、「ゴジラ」シリーズのノンスケールスタチューを公開した。本稿では配信に先駆けて公開されたスタチューの実物写真とともに紹介する。

目玉は「レガシーミュージアムコレクション 『生褚範義平成ゴジラ』ゴジラVSキングギドラ NON Scale」だ。「ゴジラVSキングギドラ」のポスターに描かれたゴジラとキングギドラの格闘をそのまま立体化したような迫力ある造形で、キングギドラの引力光線はLEDで発光する。

キングギドラに巻き付かれながら咆哮するゴジラはダークブルーを基調に強いコントラストで彩色されており、ゴジラを包み込むキングギドラの重厚な金色と相まって迫力を感じる。

【レガシーミュージアムコレクション 『生褚範義平成ゴジラ』ゴジラVSキングギドラ NON Scale】

「ギガンティックマスターライン ゴジラxコング 新たなる帝国 ゴジラ（2024） EVOLVED NON Scale」は「ゴジラ×コング 新たなる帝国」に登場したゴジラをノンスケールで立体化したもの。爬虫類らしい頭から尻尾までのラインが一体となった姿で、闘技場のがれきを踏みつけて咆哮している。

荒々しい凹凸が刻まれた表皮や、エネルギーをためた紫色の背びれ、どう猛な顔つきを細やかな造形と彩色で表現している。背びれはLEDで発光するため、圧倒的な存在感を放つだろう。「怪物の王」らしい造形を味わえる製品といえる。

【ギガンティックマスターライン ゴジラxコング 新たなる帝国 ゴジラ（2024） EVOLVED NON Scale】

TM & (C) TOHO CO.,LTD.

(C) 2025 Legendary. All Rights Reserved. TM & (C) TOHO CO., LTD. MONSTERVERSE TM & (C) Legendary

撮影：井上勝也写真事務所