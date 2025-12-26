【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）

プライム1スタジオは12月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」にて、「アルティメットプレミアムマスターライン 『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 式波・アスカ・ラングレー 1/4Scale」および同「綾波レイ 1/4Scale」を公開した。本稿では配信に先駆けて公開されたスタチューの実物写真とともに紹介する。

「式波・アスカ・ラングレー」、「綾波レイ」は今回が初公開となる。「式波・アスカ・ラングレー」は劇中で登場した白いプラグスーツを纏い、柔らかな笑顔をたたえているのが特徴だ。シンプルなデザインながら、ボディラインの起伏を細やかな造形で表現している。

胸パーツのオフホワイトの光沢や、各所に施されたレッドやブルーのメタリックカラーといった彩色は上品で、スーツ本体のホワイトとしっかり色分けされていることが分かる。台座からスーツまでホワイトでまとめられた中で、メタリックの彩色が画面を引き締めている。

【アルティメットプレミアムマスターライン 『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 式波・アスカ・ラングレー 1/4Scale】

「綾波レイ」は劇中で描かれたロングヘア姿を再現。こちらも全体的にホワイトでまとめられていて、柔らかく微笑んでいる姿が再現されている。「アスカ」とは異なるスーツのデザインを精密に再現しており、髪は毛束の先のバイオレットなど、細かな造形と彩色で表現している。

「アスカ」も同様だが、細かなラインとホワイトの境目にうっすらと差したブルーがスーツの微細な凹凸を描き出しているように思える。丁寧な造形と彩色だからこそ分かる、絶妙な表現だと感じる。

【アルティメットプレミアムマスターライン 『シン・エヴァンゲリオン劇場版』 綾波レイ 1/4Scale】

(C)khara

撮影：井上勝也写真事務所