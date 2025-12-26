ソニーネットワークコミュニケーションズは、MVNOサービス「NUROモバイル」で、機種購入時のキャッシュバックや「5分かけ放題」が最大3カ月無料となる「福袋キャンペーン」を開始した。期間は2026年1月7日まで。

また、対象プラン加入で1年間最大491円が割引される申込特典も用意される。

「福袋キャンペーン」の対象者は、キャンペーンサイトから新規または他社からの乗り換え（MNP）で申し込んだユーザー。

利用開始月を含めた最大3カ月間、「5分かけ放題」オプションが無料となる。また、同社が販売しているスマートフォンを購入すると1000円がキャッシュバックされる。進呈時期は利用開始月の翌月。

また、対象プラン加入で利用料金が1年間最大491円割引となる申込特典も用意されている。たとえば、「VMプラン／5GB」に加入すると、初月が0円で2～13カ月目まで990円→499円で利用できる。なお、14カ月目以降は通常料金が適用される。

料金/対象プラン プラン名／データ容量 1カ月目 2～13カ月目 14カ月目～ VMプラン／5GB 0円 499円 990円 VLプラン／10GB 0円 994円 1485円 VLLプラン／15GB 0円 1299円 1790円 NEOプラン／35GB 0円 2209円 2699円