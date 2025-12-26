auコマース＆ライフは、au PAY マーケットで「三太郎の日」や「お買い物ラリー」などに合わせて、最大70％割引セールや最大46％のポイント還元を実施する。

1月の店舗コラボセール

1月3日～6日は「お酒のビッグボス」と「BLANC LAPIN」でセールを実施する。お酒のビッグボスでは、全商品対象の3％ポイント還元に加え、数量限定の目玉商品を割引価格で販売する。BLANC LAPINでは全商品で10％のポイント還元を実施するほか、スキンケアやフレグランスのセールを開催する。

1月13日～16日は「澤井珈琲Beans＆Leaf」と「サプリメント専門店 -ogaland-・D-RAY」が対象。澤井珈琲では目玉商品が最大77％割引となり、ホットコーヒー用の豆を50％割引と10％のポイント還元で提供する。-ogaland-・D-RAYでは、ほぼすべての商品が半額となるほか、最大70％割引のタイムセールを実施し、購入金額に応じたサプリメントなどのプレゼント企画も用意する。

1月23日～26日は「リンツ チョコレート au PAY マーケット店」と「レンズアップル」が対象となる。リンツではバレンタインシーズンに合わせて全商品が20％ポイント還元となり、一部商品は30％まで引き上げられる。レンズアップルでは人気ブランドのコンタクトレンズを対象としたタイムセールや、全員が利用できるクーポンが提供される。

三太郎の日

1月3日・13日・23日の三太郎の日には、Pontaパス会員がau PAY カードで支払うと最大5％のポイントが還元される。還元上限は、Pontaパス会員特典分（3％）が1200ポイント、au PAYカード支払い特典分（2％）が800ポイント。

また、対象商品・店舗で利用できる50％以上割引クーポンがもらえるキャンペーンも実施する。

ポイント還元率

ポイント還元率は、複数店舗を買い回る「お買い物ラリー」の特典などを組み合わせることで、最大39％に達する。特に2026年1月3日は「ポイント超超祭」との同時エントリーにより、還元率は最大46％となる。

お買い物ラリーでは、3店舗以上でそれぞれ千円以上の購入をすると5％のポイントが還元される。還元上限は1000ポイント。加えて、最大1万円割引のクーポンが当たるガチャも開催される。