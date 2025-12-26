「これはびっくりサプライズ」福岡から31歳DFが広島にレンタルバック「帰ってきてくれるなんて！」「嬉しすぎるニュース」などファン歓喜
サンフレッチェ広島は12月26日、アビスパ福岡に期限付き移籍していたDF志知孝明が、J１百年構想リーグより復帰することを発表した。
現在31歳のDFは、東海学園大を卒業後の2016年に松本山雅FCに加入。その後は福島ユナイテッドFC、水戸ホーリーホック、横浜FCでもプレーし、21年に福岡へ赴く。23年に広島へ活躍の場を移し、25年は福岡へレンタル移籍し、リーグ戦22試合に出場していた。
志知は広島の公式サイトで「復帰することになりました。また広島のためにプレーできることを楽しみにしてます。よろしくお願いします」とコメントした。
また、これまで計３シーズンを過ごした福岡を通じては、以下のとおり発信した。
「サポーターの皆様いつも温かいご声援ありがとうございました。久しぶりに福岡の仲間と過ごした時間はとても楽しかったです。またスタジアムで会いましょう」
広島の公式Xでもレンタルバックが伝えられると、SNS上では「おかえりなさい！」「これは予想外すぎる」「帰って来て欲しかったから嬉しい」「侍の帰還」「左サイドの層が厚くなる！」「これはびっくりサプライズ」「帰ってきてくれるなんて！」「嬉しすぎるニュース」などの声があがった。
経験豊富なレフティのカムバックをファン・サポーターも歓迎している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集
現在31歳のDFは、東海学園大を卒業後の2016年に松本山雅FCに加入。その後は福島ユナイテッドFC、水戸ホーリーホック、横浜FCでもプレーし、21年に福岡へ赴く。23年に広島へ活躍の場を移し、25年は福岡へレンタル移籍し、リーグ戦22試合に出場していた。
志知は広島の公式サイトで「復帰することになりました。また広島のためにプレーできることを楽しみにしてます。よろしくお願いします」とコメントした。
「サポーターの皆様いつも温かいご声援ありがとうございました。久しぶりに福岡の仲間と過ごした時間はとても楽しかったです。またスタジアムで会いましょう」
広島の公式Xでもレンタルバックが伝えられると、SNS上では「おかえりなさい！」「これは予想外すぎる」「帰って来て欲しかったから嬉しい」「侍の帰還」「左サイドの層が厚くなる！」「これはびっくりサプライズ」「帰ってきてくれるなんて！」「嬉しすぎるニュース」などの声があがった。
経験豊富なレフティのカムバックをファン・サポーターも歓迎している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂、HKT48の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Ｊのスタジアムに華添えるゲストを特集