25歳の韓国人DFがJ２クラブに完全移籍で加入「どんな状況でも最後まで体を張ってゴールを守り抜きます」
2025年12月26日、J２クラブのモンテディオ山形が新戦力の獲得を発表。25歳の韓国人DF、イ・ドンヒを浦項スティーラーズ（韓国）から完全移籍で迎え入れた。
2000年２月７日生まれのイ・ドンヒは湖南大学を経て、蔚山現代FC（韓国）、富川FC1995（韓国）、浦項スティーラーズ（韓国）でプレー。186センチの長身を生かしたタイトなディフェンスと打点の高いヘッドが持ち味で、味方のセットプレーでは得点源にもなれる。
今回の移籍決定を受け、本人は以下のようにコメントしている。
「モンテディオ山形を愛してくださるファン、サポーター、ファミリーの皆さん、はじめまして。このたびモンテディオ山形に加入することになりました、イ・ドンヒです。歴史と誇りのあるクラブの一員として戦えることに、強い覚悟と大きな期待を感じています。
自分の武器である守備での対人、空中戦の強さを最大限に発揮し、どんな状況でも最後まで体を張ってゴールを守り抜きます。そして、クラブ、ファン・サポーターの皆さんが長く願ってきた J１の舞台へ、必ずこのチームを導きたい。そのために、１試合１試合、妥協せず、熱量を持って戦い続けます。
街で見かけたら、ぜひ気軽に声をかけてください。温かく、そして力強く迎えていただけたら嬉しいです。モンテディオ山形のために、すべてを懸けて戦います。ともに高みを目指しましょう。応援よろしくお願いします!」
即戦力としてフィットできるか。山形をJ１昇格に導きたい。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
