【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）

プライム1スタジオは、12月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」にて、スタチュー「『ベルセルク』千年帝国の鷹篇」を発表した。発売日と価格は共に未定。なお本製品は、現在監修中の商品となる。

本製品は、マンガ「ベルセルク」の「千年帝国の鷹篇」より、ガッツやファルネーゼ、セルピコ、イシドロ、シールケたちのほか、兜を被ったガッツやグリフィスを、同社のスタチューシリーズ「レガシーアート バスト」より商品化したもの。

今回企業向けに行なわれた展示会にて本製品が展示され、ガッツたち一行は1/4スケール、ガッツとグリフィスの胸像は1/1スケールで表現されているほか、台座の作り込みなど精巧なスタチューで立体化されている。

またスタチューの後ろには玉座に座る狂戦士の鎧も表現されているほか、台座は分離可能で、ガッツたち一行と胸像のスタチューを分けて展示することができる。

さらに本製品のそばには、現在予約受付中の「ライフスケールマスターライン ガニシュカのベヘリット/グリフィスのベヘリット/ガッツのベヘリット」も展示されていた。

【ライフスケールマスターライン ガニシュカのベヘリット/グリフィスのベヘリット/ガッツのベヘリット】

(C)三浦建太郎（スタジオ我画）／白泉社

撮影：井上勝也写真事務所