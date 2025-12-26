「ベルセルク 千年帝国の鷹篇」よりガッツたち一行を表現した壮大なスタチューが展示！【#NLSXVI】背景には兜を被ったガッツとグリフィスを1/1スケールで表現
【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）
(C)三浦建太郎（スタジオ我画）／白泉社
プライム1スタジオは、12月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」にて、スタチュー「『ベルセルク』千年帝国の鷹篇」を発表した。発売日と価格は共に未定。なお本製品は、現在監修中の商品となる。
本製品は、マンガ「ベルセルク」の「千年帝国の鷹篇」より、ガッツやファルネーゼ、セルピコ、イシドロ、シールケたちのほか、兜を被ったガッツやグリフィスを、同社のスタチューシリーズ「レガシーアート バスト」より商品化したもの。
今回企業向けに行なわれた展示会にて本製品が展示され、ガッツたち一行は1/4スケール、ガッツとグリフィスの胸像は1/1スケールで表現されているほか、台座の作り込みなど精巧なスタチューで立体化されている。
またスタチューの後ろには玉座に座る狂戦士の鎧も表現されているほか、台座は分離可能で、ガッツたち一行と胸像のスタチューを分けて展示することができる。
さらに本製品のそばには、現在予約受付中の「ライフスケールマスターライン ガニシュカのベヘリット/グリフィスのベヘリット/ガッツのベヘリット」も展示されていた。【ライフスケールマスターライン ガニシュカのベヘリット/グリフィスのベヘリット/ガッツのベヘリット】
(C)三浦建太郎（スタジオ我画）／白泉社
撮影：井上勝也写真事務所