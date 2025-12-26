ÊõÄÍÃèÁÈ¸ø±é¡¢25Æü¤ËÂ³¤28Æü¤Þ¤ÇÃæ»ß¡¡¼çÍ×½Ð±é¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç
¡¡ÊõÄÍ²Î·àÃÄ¤Ï12·î26Æü¡¢ÃèÁÈ¤¬ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¤Ç¾å±é¤·¤Æ¤¤¤ë¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼çÍ×¤Ê½Ð±é¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¸ø±é¤Î¼Â»Ü¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢12·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃèÁÈ ÅìµþÊõÄÍ·à¾ì¸ø±é¡ÖTAKARAZUKA MUSICAL ROMANCE¡ØPRINCE OF LEGEND¡Ù¡×¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ª¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¡ØBAYSIDE STAR¡Ù¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¼çÍ×½Ð±é¼Ô¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÍýÍ³¤Ë¡¢12·î25Æü¤ÎÁ´¸ø±é¤òµÞ¤¤çÃæ»ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¸ø±é¼Â»Ü¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢12·î28Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø±é¤ò°ú¤Â³¤Ãæ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢12·î26Æü¤ÏµÙ±éÆü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡12·î29Æü°Ê¹ß¤Î¸ø±é¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢12·î28ÆüÃæ¤Ë²þ¤á¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÈ¯É½¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿12·î25Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¤Î¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ê§¤¤Ìá¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¼êÂ³¤¤ÎºÝ¤Ë¤ÏÍ½ÌóÈÖ¹æ¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê§¤¤Ìá¤·ÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç°ÆÆâ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂßÀÚ¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¼çºÅ¼Ô¤«¤é¤Î°ÆÆâ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
