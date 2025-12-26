「さすがのスタイル」紗栄子、息子の“サンタ”ショット公開「やっぱりそっくり」「素敵なサンタさん」
タレントで実業家の紗栄子さんは12月26日、自身のInstagramを更新。自宅で過ごすクリスマスショットを公開しました。
【写真】紗栄子の息子の後ろ姿
コメントでは、「息子さんがやっぱりそっくりです」「めっちゃ可愛いです」「素敵なサンタさん」「息子ちゃんいつもかわいい さすがのスタイル」「愛は返ってくるんだ」「素敵なクリスマスですね」「幸せですねぇ」などの声が寄せられました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「愛は返ってくるんだ」「いつもサンタさんやるばっかりだったけど、今年は私にもサンタさんが来てくれました」とうれしい報告をした紗栄子さん。息子がサンタクロースになったようです。投稿に載せた写真の1枚目では、サンタクロースの帽子をかぶる息子の後ろ姿を公開。身長も高くなり、心身共に成長した様子がうかがえます。
「お誕生日おめでとうございます」普段の投稿でも自身の日常を発信している紗栄子さん。10日には誕生日を祝ってもらった際の写真と動画を公開し、「お誕生日おめでとうございます」「全部写真可愛くて素敵すぎて幸せ充電」などの声が上がっていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
