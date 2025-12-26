【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）

プライム1スタジオは、12月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」にて、スタチュー「リアルエリートマスターライン 不知火舞」や「プレミアムマスターライン 春麗」を発表した。発売日や価格は共に未定。

本製品は、SNKの格闘ゲーム「THE KING OF FIGHTERS '98」より「不知火舞」と、カプコンの格闘ゲーム「STREET FIGHTER 6（ストリートファイター6）」より「春麗」を、同社のスタチューシリーズ「リアルエリートマスターライン」や「プレミアムマスターライン」から1/4スケールで商品化したもの。

今回企業向けに行なわれた展示会にて本製品が展示され、「リアルエリートマスターライン 不知火舞」は、和を感じる台座に水のように舞う桜が表現されており、彼女の武器である扇子を両手に持ち、躍動感のあるポージングで立体化されている。

「プレミアムマスターライン 春麗」は、基本の姿勢をビシッと決める様子で立体化されており、背景には水が舞い上がるような演出が施されている。

また本製品以外にも、現在予約受付中の「プレミアムマスターライン ストリートファイター6 豪鬼」も展示されており、威厳のある立ち姿で立体化されているほか、背中の天の文字も細やかに表現されている。

「リアルエリートマスターライン 不知火舞」

「プレミアムマスターライン 春麗」

「プレミアムマスターライン ストリートファイター6 豪鬼」

(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

(C)CAPCOM

撮影：井上勝也写真事務所