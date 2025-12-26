【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）

プライム1スタジオは12月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」にて、「リアルエリートマスターライン Gears of War: Reloaded マーカス・フェニックス 1/3Scale」と「アルティメットプレミアムマスターライン DOOM: The Dark Ages ドゥームスレイヤー 1/4Scale」を公開した。本稿では配信に先駆けて公開されたスタチューの実物写真とともに紹介する。

「リアルエリートマスターライン Gears of War: Reloaded マーカス・フェニックス 1/3Scale」は「Gears of War: Reloaded」に登場する主人公「マーカス・フェニックス」の姿を再現したもの。土のうを背に屈み、今まさにランサーで切り刻んだような「ローカスト」の死体を傍らに倒している。

フレッシュな内臓や骨の血液表現も鮮やかだが、「マーカス」が纏う分厚い戦闘服の革やメッシュの表現、マットな金属光沢、たくましい顔つきまで、重厚な雰囲気をそのまま描き出している。超重量の戦闘服を纏って戦う、「マーカス」の勇猛さを感じる。

【リアルエリートマスターライン Gears of War: Reloaded マーカス・フェニックス 1/3Scale】

「アルティメットプレミアムマスターライン DOOM: The Dark Ages ドゥームスレイヤー 1/4Scale」は主人公である「ドゥームスレイヤー」は「ソルジャー」をシールドで切り裂き、コンバットショットガンでとどめを刺す姿を立体化。溶岩を感じる台座で敵を踏み潰しシールドを掲げる姿は文字通り「ドゥーム」、運命と鏖殺を届ける使者に見える。

纏った鎧はマットなグリーンと鉄色に彩られており、ベルトの革は鮮やかでスキントーンの血色もいい。各所に施されたウェザリングは戦いの壮絶さを物語っていて、立ち塞がる敵全てを粉みじんにしそうな勇猛さを感じる。

【アルティメットプレミアムマスターライン DOOM: The Dark Ages ドゥームスレイヤー 1/4Scale】

(C) 2025 Microsoft Corporation. All Rights Reserved.Microsoft, The Coalition, Gears of War, the Crimson Omen logo,and where are trademarks of the Microsoft group of companies.

(C) 2025 ZeniMax. ZeniMax, id Software, and DOOM are trademarks of the ZeniMax group of companies. All rights reserved.

撮影：井上勝也写真事務所