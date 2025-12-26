代表作『blue』や『南瓜とマヨネーズ』などで知られる、漫画家の魚喃（なななん）キリコさんが2024年12月25日に亡くなっていたことを25日、作品を出版していた東京ニュース通信社が発表しました。52歳でした。

東京ニュース通信社は、「漫画家・魚喃キリコ氏が、2024年12月25日、52歳で静かにその生涯を閉じられました。一年の時を経てのご報告となりましたことは、故人ならびにご遺族の意向によるものです」と報告しました。

魚喃さんについては、「数々の作品を通して人の普遍的な感情や真理を、独自の視点で紐解き、その繊細な表現方法により、多くの読者の共感を集めてきました」と紹介。

続けて「映画化もされ、広く認知された代表作『blue』『strawberry shortcakes』『南瓜とマヨネーズ』をはじめとする作品群は、漫画表現の可能性を拡張し、時代を超えて読み継がれる存在となっています。その作品は、孤独や痛み、愛情といった人の内面を静かに、しかし確かな言葉と美しい線で紡ぎ出すことにより、多くの創作者や読者の心に深い影響を与えました」と、功績をたたえました。

東京ニュース通信社によると、魚喃さんは1993年『HOLE』（月刊漫画『ガロ』）でデビューし、『Water.』や『blue』『痛々しいラヴ』を立て続けに出版。代表作の『blue』、『南瓜とマヨネーズ』、『strawberry shortcakes』は、いずれも映画化されました。

2010年に『僕はひとりで夜がひろがる 立原道造詩集』の挿絵を担当したのを最後に、活動を休止。2007年に出版した『キャンディーの色は赤。』を最後に、漫画作品の単行本は出版していませんでしたが、2020年に漫画作品としては13年ぶりに過去作品の新装版の復刊と、魚喃さんによる『魚喃キリコ 作品解説集』を刊行していました。