NPB(日本野球機構)は26日、2026年ワールドベースボールクラシック(WBC)に出場する日本代表・侍ジャパンのメンバー8名を発表しました。

そのリストに阪神の石井大智投手も名前を連ねました。

石井投手は、今季主に中継ぎとして活躍し、チームのリーグ優勝に大きく貢献。53試合に登板し、1勝37HP9セーブ、防御率0.17と圧巻の成績を収めました。なかでもシーズン50試合連続無失点のNPB新記録を達成。今オフにはコミッショナー特別表彰特別賞も受賞しました。

その石井投手は、侍ジャパンのメンバー選出についてコメントを発表。「他球団にも素晴らしい選手が多い中で、今回WBCのメンバーに選んでいただき、光栄に思います。今まで感じたことのないプレッシャーや不安など様々あると思いますが、WBC連覇に向け、少しでも力になれるように、そして自分の成長につなげられるように精一杯頑張りますので、ご声援のほどよろしくお願いします」と心境を明かしました。