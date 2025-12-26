宝塚歌劇、宙組の東京宝塚劇場公演を28日まで中止 事情説明 「主要な出演者の体調不良が発生し、公演実施が困難」
宝塚歌劇団は26日、宙組の東京宝塚劇場公演『PRINCE OF LEGEND』『BAYSIDE STAR』について、28日まで休演とすると発表した。公式サイトに掲載した。
同公演は、25日も休演となっていた。公式サイトでは「宙組 東京宝塚劇場公演『PRINCE OF LEGEND』『BAYSIDE STAR』は、主要な出演者の体調不良が発生し、公演実施が困難なため、急遽12月25日（木）の公演を中止いたしましたが、引き続き、12月28日（日）までの公演を中止させていただきます」と説明。
「ご観劇を心待ちにされていたお客様には、ご心配とご迷惑をおかけいたしますことをあらためてお詫び申し上げますとともに、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。
「なお、12月29日（月）以降の公演実施につきましては、12月28日（日）中にご案内させていただきます」とした。
【中止対象公演】
宙組 東京宝塚劇場公演
TAKARAZUKA MUSICAL ROMANCE『PRINCE OF LEGEND』
ビートオンステージ『BAYSIDE STAR』
12月25日（木）〜28日（日）の公演を中止させていただきます。
※12月26日（金）は休演日
