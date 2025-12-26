【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）

プライム1スタジオは12月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」にて、「アバター」シリーズの1/4スケールスタチューを公開した。本稿では配信に先駆けて公開されたスタチューの実物写真とともに紹介する。

「リアルエリートマスターライン アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ ヴァラン＆ナイトレイス 1/4 Scale」は今回が初公開。12月19日に公開された最新作から、炎を操りパンドラの支配をもくろむ「ヴァラン」が細やかな造形で再現されている。

蝶の翅のような翼膜を持つ「ナイトレイス」の不気味な色艶を感じる表皮と「ヴァラン」の細身でしなやかな肉体美、トーテムの樹皮らしさを感じるゴツゴツとした造形まで、細部にわたってこだわっていることが分かる。それぞれの眼球のリアルな表現にも注目だ。

【リアルエリートマスターライン アバター：ファイヤー・アンド・アッシュ ヴァラン＆ナイトレイス 1/4 Scale】

「リアルエリートマスターライン アバター ネイティリ＆サナター 1/4 Scale」は矢をつがえる「ネイティリ」と傍らの「サナター」が咆哮する姿を造形している。両者ともにブルーが基調の彩色は、台座に生える緑とのコントラストが美しい。

「サナター」たち生物の表皮の艶や「ネイティリ」の肌のマットな質感、首にかけた装飾の繊維を感じる造形と彩色の作り分け、塗り分けには目を見張るものがあり、「ネイティリ」の弓に張った細い弦や矢の先端まで鋭い造形にもこだわりを感じられ、今にも放たれて獲物に突き刺さりそうな印象も受ける。

【リアルエリートマスターライン アバター ネイティリ＆サナター 1/4 Scale】

「リアルエリートマスターライン アバター ジェイク・サリー＆グレート・レオノプテリクス 1/4 Scale」は勇敢な戦士である「ジェイク」が槍を携え「グレート・レオノプテリクス」と立つ姿を再現。「グレート・レオノプテリクス」の艶のある表皮に浮かんだ炎のような模様や、蝶の翅のような翼膜の輝くような彩色が美しい。

「ジェイク」は細身ながら男性らしい筋肉質な姿で、体の模様を繊細な色使いで再現している。人間だった頃の装備の現代的な質感やナヴィとしての武器の原始的なデザインが起こすミスマッチに「ファンタジー世界に現代を持ち込む」ような質感を感じる。それぞれの造形と彩色での素材感の作り分けも魅力的だ。

【リアルエリートマスターライン アバター ジェイク・サリー＆グレート・レオノプテリクス 1/4 Scale】

TM & (C) 20th Century Studios

撮影：井上勝也写真事務所