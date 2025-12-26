83年組アイドルの松本明子（59）が、25日深夜放送の日本テレビ系「オドぜひ年末SP2025 花の83年組VS地下の令和組アイドル大決戦」に出演。ファーストキスの年齢を告白した。

中京テレビ制作の「オードリーさん、ぜひ会ってほしい人がいるんです」の特番。通常、視聴者の口コミを元に番組を構成しているが、そこに松本が「レジェンドアイドル」として投稿し、番組常連の地下アイドルとの“バトル”を宣言。松本と同期の小林千絵（62）森尾由美（59）、松本を姉と慕うオードリー春日俊彰らがレジェンド組として招集された。地下アイドル組は「からあげ姫」雛乃ゆめか、「Star☆T」和久田朱里、「手羽先センセーション」の宮代柚花の3人が参戦した。

松本は光沢のあるミニワンピースにレインボーカラーのスカーフを付けたアイドル風衣装で登場。紫のロングドレスの小林、赤いニット姿の森尾と並ぶと「デビュー同期でございます。83年の」とあいさつした。松本は続けて「同期、売れてないから仲良くて」と“不作の83年組”と呼ばれることを自虐。司会の若林正恭が「売れてるでしょ」とツッコんだが、松本は「ライバル不在なのよね」。森尾は「だから仲良し」。小林は「傷をなめあって生きてきました」と自虐を連発した。

その後、両軍は、カードをそろえると書かれた罰ゲームを相手が受ける神経衰弱対決に挑戦。地下アイドル組の宮代は「ファーストキス年齢告白」のカードを見事そろえ、レジェンド組が答える羽目に。春日は「まあ、お姉さんですよね」と松本に解答を振り、松本は「私？」と春日を問い詰めた。春日は「してなかったら、してない、でいける」とフォローしたが、若林は「息子さんも見てるからね」と、番組に出演したこともある長男の龍聖さんをネタにした。

松本はぼそぼそと「まだしてません、まだしてません」とつぶやいていたが、いざ若林が「ファーストキスの年齢、お願いします」と振ると、「15歳です」と、含み笑いしながら明言。衝撃告白に地下アイドル組は両手で手を抑えて笑い、若林は爆笑し、スタジオには「キャー」「デビュー前？」「ウソ〜」と悲鳴がとび、騒然となった。

松本は「ちょっと生々しいですか？」と恐縮すると、同期の小林も「初めて聞いた！」と驚きの表情。17歳でデビューした松本は、森尾から「デビュー前？」と確認されると、「デビュー前」とうなずいて認めた。若林が「ちなみに場所はどちらか覚えていますか？」とかぶせると、松本は「体育館の裏」と告白。スタジオはまたも悲鳴に包まれると、松本は「ちょっと生々しいですかね」と再び反省したが、若林から「やかましいわ。答えるな。俺の質問に答えるなよ」とツッコまれた。

テロップではその間、「息子の龍聖さん。もし見ていたら一旦テレビの電源を切ってください」と流された。