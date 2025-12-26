【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）

プライム1スタジオは、12月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」にて、スタチュー「アルティメットプレミアムマスターライン ワンパンマン サイタマ＆ジェノス」を発表した。発売日と価格は共に未定。

本製品は、アニメ「ワンパンマン」に登場する「サイタマ」と「ジェノス」を、同社のスタチューシリーズ「アルティメットプレミアムマスターライン」より1/4スケールで立体化したもの。

2人が岩を突き破るような、迫力のあるスタチューに仕上げられており、サイタマの左手にはスーパーの買い物袋も表現されているほか、突き破った岩の間から稲妻のような衝撃波のエフェクトも表現されている。

また本製品に以外にも、アニメ「キルラキル」よりスタチュー「アルティメットプレミアムマスターライン キルラキル 纏 流子 対 鬼龍院 皐月」も展示されており、流子と皐月が互いに睨み合い、鍔迫り合いをしている様子が表現されたスタチューとなっている。

「アルティメットプレミアムマスターライン ワンパンマン サイタマ＆ジェノス」

「アルティメットプレミアムマスターライン キルラキル 纏 流子 対 鬼龍院 皐月」

(C)ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部

(C)TRIGGER・中島かずき／キルラキル製作委員会

撮影：井上勝也写真事務所