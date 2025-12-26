吉田鋼太郎“今年一番失敗したこと”は「4歳の娘のお遊戯会で…」
俳優の吉田鋼太郎（66歳）が、12月25日に放送された情報番組「ひるおび」（TBS系）に出演。“今年一番失敗したこと”を語った。
吉田はこの日、映画「ラストマン -FIRST LOVE-」の宣伝を兼ねて同番組のインタビューに対応。“今年一番失敗したこと”を聞かれ、「4歳の娘のお遊戯会があるわけですよ。それで『不思議の国のアリス』を題材で、アリスがいる野原の花の役をやったわけですね。かわいいでしょ？ なんでアリスの役じゃねえんだよ！と思いましたけど」と話し始める。
そのお遊戯会では「5〜6人が花の役でちょこちょこちょこっと出てくるわけですよ。それでお母様方がね、観覧している。みんな今これ（スマホなどで）撮っちゃうもんだから、拍手がないわけですよ。シーーンとした中で行われ始めたわけですよ。普通は『あぁ〜！』とか『わぁ〜！』とか言うじゃない？ 俺はいかんなと思って、僕だけ声を出してしまったわけですね。自分の娘が出たら『フゥ〜！』って（拍手して）、自分の娘のことを『何々〜！』って呼んじゃったんですよ。そしたら娘が『はっ…パパ…！』って言って、そこから動きが止まってしまったんですよ」と、吉田に娘が気付いたことで、娘の挙動がおかしくなってしまったという。
「意味不明な…みんなと違う動きをこうして。だんだん合ってきたんですけども。それでパフォーマンスが終わる頃、もう最後の10秒ぐらいで、みんなで踊りがあって、最後ラスト決めるみたいなところから、号泣し始めまして…一人だけ。これ、だんだん私、気がつき始めて…これ…俺のせいだな…」と、吉田のかけ声をきっかけに動揺した娘が、最後に、舞台上で泣いてしまったそうだ。
お遊戯会後、娘から「パパ恥ずかしかった。誰も声出してないのに、うちのパパだけ声出してる」と言われたそうで、吉田は「良かれと思ってやったことなんですけど…」と反省…したかと思いきや、松本若菜から「じゃあ次はシー！ですね」とクギを刺されると、吉田は「いや！やり続けます！」と意志を曲げなかった。
