「FF7R」エアリスや「フォールアウト」などプライム1スタジオが開発中の新作スタチューを公開！【#NLSXVI】
【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）
Planning / Sales Distribution: SQUARE ENIX Co., Ltd. / Manufacture: Prime 1 Studio Co., Ltd. (C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION: (C) YOSHITAKA AMANO
プライム1スタジオは、12月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」にて、スタチュー「スクウェア・エニックス マスターライン FINAL FANTASY VII REBIRTH 1/4 エアリス・ゲインズブール」や「リアルエリートマスタ－ライン フォールアウト ルーシー・マクレーン/マキシマス/グール」を公開した。
今回の配信では、現在開発中である4体のスタチューが公開されたほか、解説でスタチューの精密な造形や付属品などについての紹介も行なっている。
「スクウェア・エニックス マスターライン FINAL FANTASY VII REBIRTH 1/4 エアリス・ゲインズブール」
「リアルエリートマスタ－ライン フォールアウト ルーシー・マクレーン/マキシマス/グール」
「リアルエリートマスタ－ライン フォールアウト マキシマス」
「リアルエリートマスタ－ライン フォールアウト グール」
Planning / Sales Distribution: SQUARE ENIX Co., Ltd. / Manufacture: Prime 1 Studio Co., Ltd. (C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION: (C) YOSHITAKA AMANO
(C)/(TM) 2026 ZeniMax © 2026 Amazon Content Services LLC