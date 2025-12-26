【NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME】 12月26日11時 配信（YouTube）

プライム1スタジオは、12月26日11時に配信した「NEXT LEVEL SHOWCASE XVI: REALMS BEYOND TIME」にて、スタチュー「スクウェア・エニックス マスターライン FINAL FANTASY VII REBIRTH 1/4 エアリス・ゲインズブール」や「リアルエリートマスタ－ライン フォールアウト ルーシー・マクレーン/マキシマス/グール」を公開した。

今回の配信では、現在開発中である4体のスタチューが公開されたほか、解説でスタチューの精密な造形や付属品などについての紹介も行なっている。

「スクウェア・エニックス マスターライン FINAL FANTASY VII REBIRTH 1/4 エアリス・ゲインズブール」

「リアルエリートマスタ－ライン フォールアウト ルーシー・マクレーン/マキシマス/グール」

「リアルエリートマスタ－ライン フォールアウト マキシマス」

「リアルエリートマスタ－ライン フォールアウト グール」

Planning / Sales Distribution: SQUARE ENIX Co., Ltd. / Manufacture: Prime 1 Studio Co., Ltd. (C) SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI LOGO ILLUSTRATION: (C) YOSHITAKA AMANO

(C)/(TM) 2026 ZeniMax © 2026 Amazon Content Services LLC