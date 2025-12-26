大相撲の新大関・安青錦（安治川）が２６日、東京・江東区の部屋で行われた朝稽古で、初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）へ向けて、ぶつかり稽古などで汗を流した。

この日は師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）の地元・青森の小中学生が稽古に参加。安青錦も子どもたちにぶつかり稽古で胸を出し、「稽古を頑張っていた。なかなかお相撲さんと稽古をする機会もないと思うので、それを生かして大会で活躍してくれればいいと思う。いい思い出になってくれれば」と笑顔で話した。

前日の２５日はテレビ番組に生出演。「だいぶしゃべることを考えたが、緊張はそこまでなかった。思ったより（体感の）時間が早かったので、楽しかった。なかなか生放送に出ることはなので、いい経験になった」と振り返った。クリスマスも多忙だった新大関は、クリスマスケーキをまだ食べられておらず「今日ゆっくりと食べたいなと思う」とほほえんだ。

年内は３０日に稽古を納める予定。２００６年夏場所の白鵬（元横綱）以来の新大関優勝を狙う初場所（来年１月１１日初日、東京・両国国技館）へ向けては「場所までにいい状態に持っていけるように」と意気込んだ。２０２６年の目標を問われると「目標は変わらないので、一番上を目指してやっていく」と、言葉に力を込めた。