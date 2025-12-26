◆第４２回ホープフルステークス・Ｇ１（１２月２７日、中山競馬場・芝２０００メートル）

先週の朝日杯ＦＳは、ダイヤモンドノットを伏兵に指名。単勝オッズは１０倍を上回らなかった（８・３倍）が、僅差の２着。芝で稍重馬場よりも悪化すると、ブリックスアンドモルタル産駒の好走率は跳ね上がる。福永厩舎のＧ１初制覇はお預けとなったが、近いうちに再びチャンスが訪れるだろう。

今週はＧ１が２レース。５年ぶりに有馬記念がＧ１の大トリに戻った。資金稼ぎにホープフルＳを当てたい。Ｇ１昇格後の過去８度で単勝１５倍以上の馬は【１・２・５・７８】。２２年は１〜３着を独占し、２１年以降は毎年１頭は馬券圏内に入っている。２２年は１４番人気ドゥラエレーデが１着、２３年は１３番人気サンライズジパングが３着、２４年は１７番人気ファウストラーゼンが３着と、破壊力も大きい。

単勝１５倍以上で馬券圏内に入った８頭の共通点は以下の通り。〈１〉東京競馬場以外の１７００メートル以上で４角９番手以内かつ上がり３ハロン２位以内の経験〈２〉１〜３月生まれ〈３〉前走３〜６番人気以内。さらに〈１〉前走馬体重４８０キロ以上〈２〉２勝以上もしくは重賞で０秒３差以内の経験、で絞り込むと【１・２・３・４】、複勝率は６０％となる。

中山競馬場の芝２０００メートルだけに瞬発力よりも機動力がある方が有利。この時期に馬格がありながら結果を出していれば完成度は高いと思われる。当日の単勝１５倍以上で今年該当しそうな馬はウイナーズナイン。実は前記条件に該当したうえで前走５００キロ以上だった馬は【１・０・１・１】。２２年ドゥラエレーデ、２３年サンライズジパングが馬券圏内で、昨年はジュタが惜しくも４着だった。

伯父ヴェロックスは１９年クラシックで皐月賞２着、日本ダービー３着、菊花賞３着とすべて３着以内に入った。ここまで３戦、騎乗した騎手が口をそろえるのは「エンジンの掛かりが遅い」ということ。２番人気で６着だった前走の京都２歳Ｓでは３角から外を回って進出。直線は後続の馬に差されたが、バテてはいなかった。となると、直線で坂のあるコースの方が現状は向くとみる。

オーナーのエムズレーシングは、有馬記念の出走をめぐるゴタゴタに巻き込まれてしまった感じが否めない。ただ、素質ある馬たちを多く所有する注目の馬主さんだけにここで大きなタイトルをつかんでほしい。小栗実トレーナーも重賞初制覇に力が入っているはず。高配当の使者に期待したい。（編集委員・小松 雄大）