Yunth×Vの世界観に浸る♡新宿で期間限定ポップアップストア開催

スキンケアブランドYunthが、ブランドアンバサダーVさんの魅力を存分に体感できるポップアップストアを新宿で開催します。ブランドの世界観「美しさが花ひらく」を表現した空間は、訪れるだけで気分が高まる特別仕様。さらに、過去に好評を博したオリジナルノベルティ付き限定セットも待望の復活を果たします。予約不要で楽しめるこの機会は、ファンもスキンケア好きも見逃せない注目イベントです♡

Yunth一色に染まる新宿ポップアップ

2025年12月26日（金）～2026年1月8日（木）の期間、アインズ＆トルペ新宿東口店にてYunthのポップアップストアが開催されます。

店舗外観はYunthブランドカラーのピンクを基調に、アンバサダーVさんの大型ビジュアルを掲出。

店内外には異なる表情やスタイリングのVさんビジュアルが並び、写真映えも抜群です。営業時間は10:00～22:00で、期間中はYunthの世界観を五感で楽しめます。

限定セット復活＆人気美容液を体験

店内ではYunthの人気アイテムを実際に試すことができ、以前のポップアップで大好評だった“オリジナルノベルティ付き限定セット”を数量限定で再販します。

セット内容は、生ビタミンC＊1配合の生VC美容液、生レチノール＊2配合の生VAダーマ美容液に加え、シュシュ、ハートチャーム、エコバッグのいずれか1点。

前回入手できなかった方にとって、嬉しい再登場となっています。

＊1：アスコルビン酸＊2：レチノール油液(ビタミンA166,667IU/g)(保湿)

YunthとVが出会う特別なひととき

YunthのスキンケアとVさんのビジュアルが融合した今回のポップアップストアは、美しさとときめきを同時に味わえる貴重な機会です。

数量限定のセットや、空間全体で表現されるブランドの世界観は、訪れるだけでも心が満たされるはず。年末年始のお出かけ先として、自分へのご褒美タイムとして、ぜひ足を運んでみてください♪

なくなり次第終了となるため、早めの来店がおすすめです。