フランスのシャンソン歌手、エディット・ピアフの波乱に満ちた生涯を描く舞台『ピアフ』が2026年1月10日から日比谷シアタークリエで始まります。12月9日、東京都内で製作発表会見が行われ、主演の大竹しのぶさんほか、主要キャストの梅沢昌代さん、彩輝なおさん、廣瀬友祐さん、藤岡正明さんが出席。会見の様子や大竹さんの一問一答をお届けします。（取材・文：婦人公論.jp編集部 写真提供：東宝）

上演15周年の節目

『ピアフ』は2011年の初演から2026年で15周年。6回目となる今回、開演2日目の1月11日に200回を達成する。

エディット・ピアフは1915年にパリの貧民街で生まれ、路上で歌いながら命をつないでいたところをナイトクラブのオーナーに見出されてデビュー。「20世紀最大のシャンソン歌手」と言われ、「愛の讃歌」や「バラ色の人生」は世界的にヒットしました。大竹さんは劇中で16曲のシャンソンを歌いピアフの波乱の生涯を演じます。

キャストに迎えられ、黒いドレスにピンヒールで最後に登壇した大竹さんは「もう15年も経つんですね。ピアフを演じることで、女優としてたくさんのことを教えてもらいました。終演後、劇場を出るお客様が『水に流して』を口ずさみながら帰っていくと聞くたび、ピアフの歌はこれほど多くの人の心に残るのかと実感します。『あたしが歌うときは、あたしを出すんだ。全部まるごと』というセリフにあるように、今回も１回１回、全力で演じます」とあいさつ。

その後、会場に「愛の讃歌」が流れる中、大竹さんが檀上で演出家・栗山民也さんのメッセージを読み上げました。



演出家・栗山民也さんのメッセージを読み上げる大竹さん

「2024年のパリ・オリンピックの開会式をTVで見ていたら、最後にセリーヌ・ディオンが現れて、PIAFを歌った。

あぁ、やっぱり自由で過激で思いっきり素敵なフランスだなぁと、胸が熱くなった。

ベルヴィルという移民たちの多く住む貧民街の、その路上に産み落とされたPIAFが、高くエッフェル塔の上から世界を見下ろしながら、愛の歌をこの地球のみんなに送った。

この舞台は、PIAFという名の一人の女の「革命劇」なのだと思う。

来年1月、上演15周年記念公演として、日本のPIAFであるしのぶちゃんが、再び劇場を熱い情熱でいっぱいにしてくれるだろう。僕はもう演出家というより、一ファンとして、熱い拍手を送ろう」

精神だけはたるんでいません

ピアフの恋人のボクサーで航空機事故により命を落としたマルセル・セルダン役は新キャストの廣瀬友祐さん。ピアフが見出したフランスの偉大な歌手、イヴ･モンタン役は藤岡正明さんが13年ぶりに演じます。



マルセル・セルダン役の廣瀬友祐さん

廣瀬さんは大竹さんとは会見の日が初対面だったそうで「緊張して寝付けなかった」と終始緊張気味。「マルセルはボクサー役なので、ランニングとなわとびを頑張っています。ボクサーとして説得力が出るような体づくりをしたい」と意気込んでいました。

これを受けて「私も落とさなくちゃ」と大竹さん。「リア王が男性役だったのと、風邪などを引かないよういっぱい食べていたら大きくなっちゃったので、私も縄跳びします」とはにかむと、会場は笑いに包まれました。



イヴ･モンタン役の藤岡正明さん。廣瀬さんの身長が高いことをうらやんでいた

藤岡さんは「イヴ・モンタンは身長187センチ。僕は172センチなので開演までにあと15センチ伸びるようにお祈りいただけたら」と冗談を交えながら、「ピアフと周りに生きた人たちは現代の僕たちよりはるかに高い熱量で生きていた。本番までそれを演じきっていきたい」と決意を新たにしました。

一方、初演から15年間、大竹さんと共演してきたのが、親友トワーヌ役の梅沢昌代さんと映画スター、マレーネ・ディートリッヒ役の彩輝なおさん。



トワーヌ役の梅沢昌代さん

梅沢さんは「また少女時代から演じなくてはいけないのですが、古希も過ぎましてあちこちたるんできております。精神だけはまだたるんでいないので、トワーヌを一生懸命に務めさせていただきます」と会場の笑いを誘い、「愛することや傷つくことを怖がる人が多い世の中なので、そういう人たちにも見ていただきたい」とコメント。



マレーネ・ディートリッヒ役の彩輝なおさん

宝塚の男役時代を彷彿とさせる、黒いパンツスーツに身を包んだ彩輝さんは「この作品は、初演から私の心の支えであり、マレーネ役とともに成長させていただけたと思っています。また魂を込めて、皆さんと共に素敵に演じたい。ピアフが生きた時代はとても過酷で、みんなたくましく生き抜いた。それを肌で感じてほしい」と語りました。

楽屋を走りながら「もっともっと愛して！」

質疑応答で記者から「初めて作品を見る若い世代へ伝えたいことは？」と問われたキャスト陣は、それぞれ以下のように答えました。

「何かを怖がる人生でなく、傷ついても挑戦してほしいです。そして今あちこちで戦争が起きています。ピアフも戦争のシーンが出てきますが、人がどれだけ傷ついて、終わったらどれだけ喜ぶか。そのエネルギーを感じて、関心を持ってもらいたい。『ばあさん頑張ってるな』って思われたいです」（梅沢さん）

「生の大竹さんを見られるよということですかね。（笑）」（廣瀬さん）



和やかな雰囲気で言葉を交わす（左から）藤岡さん、大竹さん、廣瀬さん

「『ピアフはこういう作品だぜ』『ちゃんと愛せよ』ってこの作品をたたきつけたいですね（笑）。昔、お稽古で相手役の人に『（私を）愛してよ！』って叫んだことがあります。楽屋を走りながら『もっともっと愛して』って。あの時はピアフになってたから。（今思い出すと）怖いね。（笑）」（大竹さん）

「現代は生きづらい時代。何がハラスメントで、何がリスペクトなのか。どのように人と付き合っていくのが最善なのかがわかりにくい。でも僕はピアフが一つの形だと思っています。人と人とが強く引っ張り合うと、こういうことが起こるという答えがあります。だから大竹さんが『もっと愛してよ』と叫んだ時は、もう片方の引っ張る力が弱かったんじゃないかと思います。多分あの時だろうなって記憶があります。（笑）」（藤岡さん）

「ピアフが生きた時代はとても過酷でしたがみな生き抜いた。そのたくましさ、魂の解放のようなものを肌で感じてほしいです」（彩輝さん）



犯人は大竹さん……？

また「大竹さんのとっておきのエピソードを」と聞かれた藤岡さんは、13年間大竹さんに言えなかったある裏話を披露。

「実は…前回13年前にピアフに出させていただいた後に、僕の結婚式があったんです。（出席者には）SNSとかでも出さないようにしてくださいねってお願いしたんですけど、翌日にいきなり事務所に電話がかかってきたんですよ。『藤岡さん結婚されたんですか？』って。

どうやらラジオの生放送で大竹さんが『きのう藤岡正明くんの結婚式に行ってきたんだ』って言っちゃったみたいで。しかもその後、『藤岡正明』ってインターネットで検索すると、『藤岡正明 大竹しのぶ 結婚式』ってずっと出ていて、僕としのぶさんが結婚したみたいになっていたんです。（笑）」

これに対して、大竹さんは「えーごめん！」と平謝り。

また大竹さんの「かわいいエピソード」を求められた藤岡さんは、

「あるとき、劇場のケータリングの前でしのぶさんがモジモジしていたんです。しのぶさんが『これおいしそうだな』って言っていたので『食べればいいじゃないですか』って勧めたら、『え〜デブる』って。『太る』じゃないんです。『デブる』って言ったんですよ。もう僕はその瞬間に恋に落ちましたね。気を付けないと本当にメロメロにされますからね」

そのほか大竹さんの主な一問一答は次の通り。

「勘三郎さんに褒められたい」

――作品の魅力について。

この作品はワンシーンが短く、ものすごいスピードで展開します。一つ一つの場面にかける出演者のエネルギーを見てほしいです。観客のみなさんに愛を分け与えて、劇場で見ている人が天からバラの花がいっぱい降ってくるような気持ちになってもらえたらうれしいです。

――ピアフの自伝を中村勘三郎さんから渡されたことが、大竹さんとピアフの出会い。ピアフが大竹さんの代表作になって、天国の勘三郎さんも嫉妬しているのでは。

12月5日が勘三郎さんの命日で、自宅に行きました。役者仲間もたくさん集まって「彼と芝居の話がしたいね」と話をしました。勘三郎さんは「今回の芝居、あんまり良くないね」とか正直に感想を言ってくれる人だったので「彼に褒められたいな」という思いはこの15年変わらず、その気持ちで舞台に立っています。

ピアフに最初に出会ったのは、二十歳の時。勘三郎さんが貸してくれた『愛の讃歌』というピアフの自伝を読んで、こんな壮絶な人生を歩んだ人だったんだと思って。

でも後日談がありまして、私もこのことを何回も話していたら、泉ピン子さんに「しのぶ、あれは私が哲明さん（勘三郎さんの本名）に貸してあげたものだから、返してよ」って言われました。

でももう30年くらい前のことだから、どっかに行っちゃって……。どうしようっていうのでちょっと今ドキドキしています。（笑）



さんまさんは「一応親族に入れてあげました」

――息子・二千翔さんの結婚について。

息子はもう40歳なので、結婚してほっとしています。本当にいい結婚式で、２人がとても幸せそうな顔をしているのを見て、会場にいる人がみんな幸せな気持ちになりました。結婚式ってやっぱりいいなと思いました。

――明石家さんまさんに親族のあいさつの仕切りを頼んだとか。

親族紹介があって、そこで「でも（さんまさんは）親族じゃないから…」といろいろ話し合いがあったんですけど、一応親族の中に入れてあげました。(笑)

――さんまさんが神対応だったとニュースになっていましたが。

え？誰が神対応？私と娘（IMALUさん）は「まったく」って感じで見ていました。（そんな話は）自分で流したんじゃないですか。

「私たちのエネルギーを受け止めて」

――上演15年の間も戦争がずっと続いている。エンターテインメントに携わる人として、平和を続けるためにできることは？

今、戦争が世界のどこで行われているかを「意識する」「考える」「感じる」ことがすごく大事だと思います。私はその場面に出ていませんが、劇中で「リリー・マルレーン」（戦場の兵士が恋人への想いを歌った曲）を歌うシーンがあります。

そこで演出の栗山民也さんは「世界中の人たちの代表として、世界中の叫びとして歌ってくれ」と言っていました。それを見た人が「戦争はいかに人を苦しませるか」というのを感じてもらえたらと思います。私もこういう年齢になっていますし、堂々と気にすることなく自分の意見を述べていきたいです。

――最後に、みなさんにメッセージを。

ピアフは心臓をえぐり取られるような強いエネルギー、強い愛を渡せる作品です。一生懸命頑張っていきますので、どうぞ劇場に来て、私たちのエネルギーを受け止めていただきたいなと思います。



2011年初演時の様子

15周年記念公演『ピアフ』東京公演は2026年1月10日から1月31日まで日比谷シアタークリエ。名古屋公演は2月6日〜8日まで御園座。大阪公演は2月21日〜23日まで森ノ宮ピロティホール。東京公演と名古屋公演はチケット発売中。大阪公演は来年1月12日からチケット発売。



