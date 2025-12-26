後席完全撤去の競技志向！ わずか12台の“純正チューンド”マシン

スバルのインドネシア法人は2025年9月27日、同社のピュアスポーツモデル「BRZ」に設定された新たな限定チューニング仕様「BRZタイムアタックスペシャル」を発表しました。

このモデルは、メーカー純正とは思えないほど大胆なカスタマイズが施されており、発表直後から日本国内のユーザーからも大きな注目と羨望の声が上がっています。

【画像】超カッコイイ！ スバル“新”「“2人乗り”クーペ」の画像を見る！（45枚）

BRZは、トヨタとの共同開発プロジェクトによって2012年に初代モデルが誕生しました。スバル独自の水平対向エンジンを低い位置に搭載することで実現した低重心パッケージと、素直で軽快なハンドリング特性は、登場以来世界中のスポーツカーファンを虜にし、「走る楽しさ」を追求した象徴的なモデルとして高く評価され続けています。

2021年には現行型となる2代目が発売され、排気量の拡大によるトルクアップやボディ剛性の大幅な強化、さらに空力性能の向上など、走行性能から安全性、デザインに至るまですべての面で正常進化を遂げました。

今回インドネシアで発表された「タイムアタックスペシャル」は、そんな熟成された2代目BRZをベースに、サーキットなどの競技走行を主眼に置いた仕様へとメーカー自身の手で仕立て直した、極めてスパルタンな限定モデルです。

その最大の特徴であり、ファンの度肝を抜いたのがインテリアの構成です。タイムを削るための軽量化策として、なんとリアシートが完全に撤去されています。通常の実用車としての利便性を潔く切り捨て、乗車定員を2名に絞ることで軽さを手に入れました。

さらに、後席があったスペースにはボディ剛性の向上と乗員保護を目的としたロールケージが標準装備として組み込まれており、ドアを開けた瞬間からただならぬ「本気度」を感じさせる空間が広がっています。

また、センターコンソールには限定モデルであることを証明するシリアルプレートも装着され、所有する喜びをより一層高める演出がなされています。

公開された画像やスペック情報からは、単なる内装の変更にとどまらない、本格的な機能パーツの採用も確認できます。足まわりやエンジンの吸排気系の一部には、日本のチューニングシーンを支えてきたAPEX（アペックス）製のパーツを採用します。

足元を支えるホイールには、ラリーやレースの世界で名高いスペインのBRAID（ブレイド）製が奢られ、ドライバーの身体を強烈な横Gから支えるシートには、これまたモータースポーツの定番であるRECARO（レカロ）製フルバケットシートを標準装備しています。

これらは通常であればユーザーが購入後にアフターマーケットで買い揃えるような高性能パーツばかりですが、これらを最初から装備し、メーカーがセットアップを施している点に、このモデルの競技志向の高さとスバルの本気がうかがえます。

現地インドネシアで展開されているワンメイクレース「BRZスーパ―シリーズ」との関連性も強く示唆されており、スバルはこのモデルについて「アドレナリンと日常生活をつなぐ架け橋」というコンセプトを掲げています。

気になる価格は8億9950万ルピア（約837万円）です。サーキットでタイムを競う興奮と、日常での所有欲を同時に満たす存在として位置づけられていますが、その販売台数はわずか12台限定という狭き門です。

購入者には専用パッケージの提供や特別なイベントへの招待など、車両だけでなく「体験」も含めたプレミアムな価値が用意される予定となっています。

※ ※ ※

このBRZタイムアタックスペシャルという過激なモデルに対し、ユーザーからは驚きと称賛の声が相次いでいます。「後席がなくなっているのは潔すぎる」「これは名ばかりのスポーツ仕様ではなく、本当に走るためのBRZだ」といった、その割り切った設計思想に共感するコメントが多く並びました。

普段使いの快適性よりも走行性能を最優先した姿勢は、コアなスバルファンの心に強く響いているようです。

また、わずか12台という希少な販売形態や、現時点で日本国内への導入がアナウンスされていないことについて、「ぜひ日本でも売ってくれ」「抽選販売になったら応募するけれど、競争率がヤバそうだ」といった嘆きにも似た熱望の声が上がっており、海の向こうの特別なBRZに多くのファンが焦がれている様子が伝わってきます。