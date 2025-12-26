¿·¼Ö136Ëü±ß¡ª ¥¹¥º¥¿··¿¡Ö5Â®MT¡ÈËÜ³Ê¡É»Í¶î¡×¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ª ¡ÖÇÀÆ»¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤ËÌµÅ¨¡× ¡È¹âÀÇ½4WD¡É¡ß¥ê¥¢¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯ÁõÈ÷¡ª °Ï©¤Ë¶¯¤¤·Ú¥È¥é¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¡×²þÎÉ·¿¤ËÃíÌÜ
¡Ö¥í¡¼¥®¥¢4WD¡õ¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯¡×¤Î¡ÈÌµÁÐÁõÈ÷¡É
¡¡¥¹¥º¥¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ï°Ï©ÀÇ½¤ÇÌ¾¹â¤¤¾®·¿ËÜ³Ê»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯12·î19Æü¤ËÂçÉý²þÎÉ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¡×¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾å¤Ç¤½¤ì¤òÎ¿²ï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿»ÅÍÍ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ê¤É¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¤¤Ï1961Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢ÇÀ¶È¤ä¾¦¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¸½¾ì¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¿·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½¹Ô·¿¤Ï2013Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿11ÂåÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µï½»¶õ´Ö¤Î³ÈÂç¤ä¿·¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ëÇ³Èñ¤ÈÁö¹ÔÀÇ½¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â²þÎÉ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¥á¥é¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤ÎºÎÍÑ¤ä¡¢¡Ö¥¹¥º¥¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥µ¥Ý¡¼¥È¡×¤ÎÉ¸½àÁõÈ÷²½¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤â¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯12·î¤ÎÂçÉý²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢Àº×û¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¿··Á¾õ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Î¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ä¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥È¥ì¥¤¡¢½õ¼êÀÊ¥«¥Ã¥×¥Û¥ë¥À¡¼¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè¿Êµ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢¿Ê²½¤·¤¿¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¥Ö¥ì¡¼¥¥µ¥Ý¡¼¥ÈII¡×¤òºÎÍÑ¡£Á°¸å¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¥ã¥ê¥¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¡Êµï½»Éô¡Ë¤ò460mm±äÄ¹¤·¡¢¥ë¡¼¥Õ¤ò120mm¹â¤¯¤·¤¿¥Ï¥¤¥ë¡¼¥Õ»ÅÍÍ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¡×¤òÍÑ°Õ¡£¤Û¤«¤Ë¤â¥À¥ó¥×¤äÎäÅà¼Ö¤Ê¤É¤ÎÆÃÁõ¼Ö¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï660cc¤Î¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë5Â®MT¤Þ¤¿¤Ï4Â®AT¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ë¤ÏFR¡Ê¸åÎØ¶îÆ°¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ2¼ïÎà¤Î4WD¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖKX¡×¤ä¡ÖKCÇÀÈË¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¤Î¡ÖX¡×¡ÖX¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤Î5Â®MT¼Ö¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤ë¡Ö¹âÄãÂ®2ÃÊÀÚÂØ¼°¤Î¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à4WD¡×¤¬Èó¾ï¤Ë¹âÀÇ½¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î4WD¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¥ì¥Ð¡¼¤ÇÁàºî¤·¡¢ÄÌ¾ïÁö¹Ô»þ¤ÏFR¤Î¡Ö2H¡×¡¢º½ÍøÆ»¤Ê¤É¤Ç¤Ï4WD¤Î¡Ö4H¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢µ¯Éú¤Î·ã¤·¤¤°Ï©¤Ç¤Ï¡Ö4L¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ¾ï¥â¡¼¥É¤Ç¤ÏÁö¹Ô¤¬º¤Æñ¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÍ¥¤ì¤¿¤±¤ó°úÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¹âÀÇ½4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¿¿²Á¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Ê¤É¤Î¤Ì¤«¤ë¤ß¤ÇÊÒÊý¤Î¥¿¥¤¥ä¤¬¶õÅ¾¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¤â¤¦ÊÒÊý¤Î¥¿¥¤¥ä¤Ø¶îÆ°ÎÏ¤òÅÁÃ£¤·¤ÆÃ¦½Ð¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëµ¡¹½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯¤Ï¡¢°Ï©ÁöÇËÀ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¤Ç¤¹¤éÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Âç·¿ËÜ³Ê»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤Î°ìÉô¥°¥ì¡¼¥É¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¹âÅÙ¤ÊÁõÈ÷¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Áö¹Ô¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¤¤¬¤³¤ì¤é¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¾å²ó¤ëÀÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢²ÙÊª¤ÎÀÑºÜ¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶õ¼Ö¾õÂÖ¤Ç¤Ï¥ê¥¢¤Ë²Ù½Å¤¬¤«¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯¤ÈÄãÂ®¥®¥¢4WD¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢Ì¤ÊÞÁõÏ©¤Ç¤Îºî¶È»þ¤ËÂç¤¤Ê½õ¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¹âÄãÂ®2ÃÊÀÚÂØ¼°¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à4WD¤òÅëºÜ¤¹¤ë¥¥ã¥ê¥¤¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖKCÇÀÈË¡×¤Î136Ëü700±ß¤«¤é¡ÖKX¡×¤Î150Ëü4800±ß¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¤Ç¤Ï¡ÖX¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤¬172Ëü3700±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìó192Ëü±ß¤«¤é¤È¤Ê¤ë¥¸¥à¥Ë¡¼¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ìó30Ëü±ß¤«¤é60Ëü±ß¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ï©ÁöÇËÀÇ½¤òµá¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢¾è¼ÖÄê°÷¤ò¤½¤ì¤Û¤É½Å»ë¤»¤º¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤òµá¤á¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³Ê¹¥¤ÎÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¹âÀÇ½4WDÅëºÜ¤Î¥¥ã¥ê¥¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇÀÆ»¤Î¥¸¥à¥Ë¡¼¡×¡ÖÅÄ¤ó¤Ü¤Î¤Ì¤«¤ë¤ß¤äÀãÆ»¤Ç¤Ï¡¢·Ú¤¤¥¥ã¥ê¥¤¤Î¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤¤¬ºÇ¶¯¤Ê¤Î¤Ï¥¬¥Á¡×¡Ö¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤¤Î¥¥ã¥ê¥¤¤Ë¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥¿¥¤¥äÍú¤«¤»¤¿¤é¡¢Ì¤ÊÞÁõÏ©¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÌµÅ¨¤Ë¶á¤¤¡×¡Ö¥¸¥à¥Ë¡¼¤Ï¡ØÆ»¤Ê¤Æ»¡Ù¤ò¹Ô¤¯¼Ö¡¢¥¥ã¥ê¥¤¤Ï¡Ø¹Ó¤ì¤¿Æ»¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¡Ù¼Ö¡£ÅÚÉ¶¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¥¹¥º¥¤Î4WDµ»½Ñ¤¬¤É¤Ã¤Á¤âÀ¨¤¤¤Î¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¡ÖºÇ¶¯¤Î»Å»öÆ»¶ñ¡×¤È¤·¤ÆÀäÂÐÅª¤Ê¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö136Ëü±ß¤Ç¤³¤ÎÁöÇËÀ¤Ï¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¹¤®¡×¡Öº£¤É¤¿·¼Ö¤Ç130Ëü±ßÂæ¤ÎËÜ³Ê»Í¶î¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ÆÀ¨¤¤´ë¶ÈÅØÎÏ¡×¤È¡¢Æ»¶ñ¤È¤·¤Æ¤Î°Â¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤¬ÉÔÊÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¶Ã¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£