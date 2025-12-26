＜叱る育児、躾できる？＞ゲゲゲッ…義姉に遭遇！案の定またお説教が始まってウンザリ【第6話まんが】
私はユリ（33）。旦那のノリユキ（33）とゴウ（小2）と3人で暮らしています。今日は用事があり、ゴウを義母に1時間預かってもらいました。本当は2〜3時間預かってほしいときもあるけれど、義母はゴウを預かることを渋ります。義姉サヤカの子どもは預かるくせに。義母も義姉もとても失礼なのであまり関わりたくありませんが、今日は仕方がなかったのです。顔を合わせる前にさっさと帰ろうと思います。
用事を終えて義実家にゴウを迎えに行くと、運悪く義姉と遭遇してしまいました。ゴウは義姉と、その子どもたち一緒にトランプをしています。義母にだけお礼を言ってすぐ帰ろうとすると、義姉に呼び止められてしまいました。
「前に、あなたたちの子育てには口を出さないと言ったし、どちらの考えが正しいかはわからないと言ったけれど、前言撤回するね」そう言うと、義姉はゴウのことが心配だと切り出しました。そして、私の叱り方について指摘してきたのです。
ゴウは、何やら義母と義姉に相談をしたようです。きっと友だちに言われたことでしょう。もしかしたら「お母さんにすごく怒られた」そんな話をしたのかもしれません。
それで、結局は私が叱られました。また「躾をしていない」です。義姉から言われるのは二度目。私はゴウをきちんと叱っているのに、義姉にもママ友にもこう言われて、正直訳がわかりません。
またゴウが何かしたのかと、ゴウに怒りすら湧いてきました。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
